النفط يهبط بعد توصل بغداد و"كردستان العراق" لاتفاق للتصدير

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها أمس، بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

لكن مع عدم وجود مؤشرات على تراجع حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي عطلت صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة.

وبعد ارتفاعها بأكثر من 3% أمس الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.2% إلى 101.17 دولار للبرميل، وقت كتابة هذا التقرير، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.5% إلى 92.75 دولارًا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، وقال مسؤولان بقطاع النفط الأسبوع الماضي إن العراق يسعى إلى ضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر الميناء.

ونقلت رويترز عن محلل السوق في آي جي، توني سيكامور، قوله: "على الرغم من أن كل هذا يساعد ويشتري بعض الوقت، فإن 100 ألف برميل يوميا لا يمثل تغيرا كبيرا في الوضع، إذ لا يزال العراق يخسر حوالي مليوني برميل يوميا".

وذكرت مصادر لرويترز في 8 مارس/آذار أن إنتاج النفط من الحقول الرئيسية في جنوب العراق، حيث ينتج ويصدر معظم النفط العراقي الخام، هوى 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وذلك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز فعليا بسبب الحرب، ويمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

مخاطر هرمز

وأكدت إيران أمس أن إسرائيل قتلت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقال مسؤول إيراني كبير إن المرشد الأعلى الجديد رفض مقترحات للتهدئة نقلتها دولتان وسيطتان.

وقال الجيش الأميركي أمس إنه استهدف مواقع على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز لأن الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن تشكل خطرا على الملاحة الدولية هناك.

وقال كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة تشاينا فيوتشرز، مينجيو جاو إن مقتل لاريجاني والغارات التي شنها الجيش الأميركي على مواقع ساحلية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز أثارت بعض الآمال في انتهاء الصراع قريبا.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 6.56 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع المخزونات بنحو 380 ألف برميل في ذلك الأسبوع.