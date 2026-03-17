دليل الأسرة للتكيف مع ارتفاعات الأسعار جراء حرب إيران

تضغط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على ميزانيات الأسر عبر سلسلة قنوات مترابطة تبدأ من النفط والغاز والشحن، ثم تنتقل إلى الكهرباء والنقل والغذاء، قبل أن تظهر أخيرا في الفاتورة الشهرية للمستهلك.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة في المنطقة، لهما انعكاسات كبيرة على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف وعلى الاقتصاد العالمي كله، كما تؤكد أن الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط أعاقت تجارة الطاقة عبر المضيق وخلفت أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، فيما توضح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مضيق هرمز يظل أحد أهم نقاط عبور النفط في العالم، إذ مر عبره في 2025 نحو 20 مليون برميل يوميا في المتوسط.

لكن التأثير لا يتوقف عند الوقود، فمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يحذر من أن اضطرابات هرمز تمس أيضا الشحن والأسمدة وسلاسل الإمداد، بينما توضح منظمة الأغذية والزراعة أن الغاز الطبيعي يدخل مباشرة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية وفي عدد من أهم الأسمدة الفوسفاتية، مما يعني أن صدمة الطاقة يمكن أن تتحول سريعا إلى صدمة غذاء.

ومن هنا، يصبح التكيف مع الضغوط التضخمية مسألة إدارة ميزانية بوعي، لا مجرد انتظار لما ستفعله الأسواق أو الحكومات. في هذا التقرير تنقل الجزيرة نت نصائح للتكيف مع غلاء الأسعار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران:

1- ابدأ ببند الطاقة والنقل

أكثر البنود حساسية لأي تصعيد في الشرق الأوسط هو ما يرتبط بالطاقة؛ أي الوقود والكهرباء والتنقل اليومي وخدمات الشحن التي تدخل لاحقا في أسعار السلع.

يوضح البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الكهرباء والطاقة المرتفعة تقلص القوة الشرائية مباشرة، كما تضغط على تنافسية الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ لهذا، فإن أول خطوة عملية ليست خفض كل أوجه الإنفاق دفعة واحدة، بل مراجعة البنود الأكثر التصاقا بالطاقة، بما يعني إلغاء الرحلات غير الضرورية، وترشيد استعمال الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، وأي اشتراكات أو عادات استهلاكية يمكن تعديلها سريعا، وفي هذا البند يخفف كل خفض صغير من انتقال موجة الغلاء إلى باقي بنود الميزانية.

2- أعد ترتيب سلة الغذاء

عندما ترتفع الطاقة، لا يتأثر الوقود وحده، فمنظمة الأغذية والزراعة تؤكد أن كلفة الأسمدة المعدنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاقة، وأن الغاز الطبيعي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة الأكثر استخداما عالميا.

وتضيف الأونكتاد أن مضيق هرمز تمر عبره أيضا كميات كبيرة من الأسمدة، مما يجعل أي تعطل في الشحن عاملا إضافيا في رفع التكلفة، وعمليا هذا يعني أن الأسر ليست بحاجة إلى الذعر، لكنها تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل سلة الغذاء، بما يعني تثبيت الإنفاق على الأساسيات وتقليل الهدر وتقليص الاعتماد على السلع الأكثر حساسية للشحن والطاقة إذا ظهرت موجات ارتفاع متتالية، والشراء وفق قائمة واضحة بدل المشتريات الاندفاعية.

3- ابنِ هامش سيولة صغيرا للطوارئ حتى لو تدريجيا

في فترات الضغوط التضخمية، لا تكون المشكلة دائما في ارتفاع الأسعار فقط، بل في المفاجآت الصغيرة التي تأتي في توقيت سيئ، مثل فاتورة أعلى من المعتاد، وتكلفة تنقل طارئة، وصيانة منزلية أو سيارة، أو زيادة غير متوقعة في مشتريات الغذاء.

ويشير مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة إلى أن صندوق الطوارئ خطوة أساسية لحماية الأفراد ماليا من النفقات غير المتوقعة، ولمنعهم من الانزلاق السريع إلى الديون. الفكرة هنا ليست ادخار مبلغ كبير دفعة واحدة، بل بناء هامش سيولة تدريجيا يكون متاحا حتى لو كان متواضعا.

وفي بيئة يسهل فيها على صدمة الطاقة أن تتحول إلى ضغوط يومية، تصبح السيولة -ولو كانت قليلة- أداة استقرار نفسي ومالي في الوقت نفسه.

4- راجع الديون ذات الفائدة المتغيرة وبطاقات الائتمان قبل تراكم الكلفة

الضغوط التضخمية لا ترفع أسعار السلع فقط، بل قد تجعل خدمة الدين أكثر عبئا، خصوصا إذا كان جزء من الالتزامات مربوطا بأسعار فائدة متغيرة أو إذا كانت الأسرة تعتمد على الائتمان قصير الأجل لتغطية المصروفات.

ويوضح البنك المركزي الأوروبي أن أثر التضخم لا يقتصر على الاستهلاك، بل يمتد أيضا إلى أوضاع المقترضين بحسب تركيبة دخولهم وأصولهم والتزاماتهم، كما أن مكتب الحماية المالية للمستهلك يوصي بمراجعة شروط منتجات الائتمان وفهم الفائدة والرسوم بوضوح.

هنا يجب معرفة أي دين لديك هو الأعلى كلفة، وجعل سداده أولوية لتخفيفه، مع الحذر من تحويل الغلاء المؤقت إلى مديونية طويلة الأجل.

5- تابع المؤشرات الصحيحة لا الضجيج اليومي

في الأزمات، تمتلئ الشاشات بالعناوين الحادة، لكن القرار المالي الأفضل لا يُبنى على الضجيج، إذا كنت تريد قراءة علمية لما يحدث، فراقب أربع إشارات أساسية:

أسعار النفط.

كلفة الشحن.

أسعار الغذاء الدولية.

التضخم المحلي.

تقدم وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية صورة مبكرة عن اتجاه الطاقة، بينما يقدم مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة إشارة مهمة عن الضغوط الغذائية العالمية، والأهم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أن ارتفاع أسعار الأساسيات، خاصة الطاقة والغذاء، يضغط بصورة أكبر على ذوي الدخل المنخفض، لأن وزن هذه البنود أعلى في إنفاقهم، لذلك فالمتابعة الهادئة للمؤشرات تساعد على اتخاذ قرارات عقلانية، بدل القفز بين ردود فعل متسرعة مع كل عنوان جديد.

في النهاية، لا يعني التكيف مع الضغوط التضخمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إعادة هندسة الحياة اليومية كلها، بل يعني فهم مسار انتقال الصدمة إلى ميزانية الأسرة.