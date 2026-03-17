العراق: نتواصل مع إيران للسماح بمرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الثلاثاء عن وزير النفط ⁠قوله إن ⁠بغداد على اتصال مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في إطار مساعيها لتخفيف وطأة تعطل ⁠صادرات الخام عقب أحدث الهجمات على ناقلات نفط في المياه الإقليمية العراقية.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في ⁠بيان مصور نشر أمس الاثنين إن العراق يسعى كذلك إلى استئناف تشغيل خط أنابيب متوقف يتيح ضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي من دون المرور عبر إقليم كردستان.

وأضاف الوزير أن العراق سينهي فحص ‌جزء من خط الأنابيب بطول 100 كيلومتر خلال أسبوع، تمهيدا لتصدير النفط مباشرة من كركوك.

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان -الذي ظل مغلقا لأكثر من 10 سنوات، أن يوفر مسارا بديلا، في وقت تتعرض فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي لاضطراب شديد نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتوقفت ⁠الصادرات عبر خط الأنابيب البالغ طوله 960 ⁠كيلومترا في 2014، وكان ينقل في السابق نحو 0.5% من الإمدادات العالمية، بعد هجمات متكررة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وفق رويترز.

وتقول وزارة النفط إن الصادرات ⁠عبر هذا الخط يمكن أن تصل مبدئيا إلى نحو 250 ألف برميل يوميا، لترتفع إلى ⁠نحو 450 ألف برميل يوميا في حالة إضافة ⁠النفط الخام من حقول إقليم كردستان.

وسعت بغداد إلى استخدام خط أنابيب كردستان مسارا مؤقتا لضخ الخام، وقالت إن حكومة إقليم كردستان تفرض شروطا تعسفية على استخدامه، محذرة من أنها قد تلجأ إلى إجراءات قانونية إذا منعت الصادرات.

ورفضت السلطات في إقليم كردستان هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تعرقل ‌الصادرات، ‌وإن بغداد أخفقت في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه قطاع النفط في الإقليم.

إنتاج العراق من النفط

وقال وزير النفط لوكالة الانباء العراقية" إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ بحدود الـ4.4 ملايين برميل يوميا حسب الحصة المحددة من منظمة "أوبك"، مضيفا أنه في "ضوء العمليات العسكرية التي حصلت في منطقة الخليج العربي وتوقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، لم نتمكن من تصدير الكمية اللازمة من التصدير للنفط الخام".

وتابع "العراق كان يصدر سابقا نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من خلال موانئ التصدير الجنوبية وهي ميناء البصرة النفطي، إلا أنه في ضوء العمليات العسكرية وإغلاق المضيق توقفت الصادرات بعد يومين أو ثلاثة أيام من بداية الحرب في المنطقة"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط وضعت خطة لتقليص الإنتاج من الحقول النفطية".

ولفت الوزير إلى أن "الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا لتغطية متطلبات تشغيل المصافي".