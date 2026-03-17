ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء، إذ قفزت بأكثر من 5% بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، مدفوعة بمخاوف مستمرة بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط إثر الحرب على إيران، حيث تتعرض منشآت الطاقة الاستراتيجية لهجمات متجددة.

وقفظ سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.16% ليصل إلى 98.32 دولارا للبرميل عند الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش قبل أن يتراجع بشكل طفيف.

كما ارتفع سعر خام برنت -المعيار العالمي- بنسبة 4.67% ليصل إلى 104.9 دولارات للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا.

وأفادت بلومبيرغ -نقلا عن وكيل شحن ومصدر مطلع- قولهما إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة، في أحدث توقف بعد سلسلة ضربات استهدفت المسار الوحيد لتصدير النفط الخام خارج مضيق هرمز في الإمارات.

وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8% عند التسوية، بينما ⁠تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3% بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.

ويشهد مضيق هرمز -الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- توقفا كبيرا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال محلل ‌السوق في "آي جي" توني سيكامور في مذكرة "لا تزال المخاطر كبيرة.. يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد"، وفق رويترز.

ورفض عدد من حلفاء الولايات المتحدة دعوة رئيسها دونالد ترمب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مما أثار انتقاداته متهما الشركاء الغربيين بالجحود بعد دعمهم لعقود.

وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا "في الوقت الحالي، تركز أسواق النفط على أمد الصراع وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وفي النهاية، الأضرار ⁠التي ستخلفها هذه الفوضى على البنية التحتية للنفط في الخليج"، بحسب رويترز.

في الوقت نفسه، ⁠قال المتعاملون إن الأسعار تلقت دعما إضافيا بعد اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب هجوم بطائرات مسيرة خلال التداولات الصباحية في آسيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

خامات الشرق الأوسط الأغلى عالميا

وارتفعت أسعار الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على ⁠الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم.

وعلى سبيل المثال:

بلغ سعر نفط عمان 147 دولارا و79 سنتا.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 148.6 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين.

وقال مصدران لرويترز إن إنتاج النفط في الإمارات -وهي ثالث أكبر منتج ⁠في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- تراجع بأكثر من النصف نتيجة الإغلاق ⁠شبه الكامل لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على خفض الإنتاج على نطاق واسع.

وقالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في فبراير/شباط الماضي، وذلك في إطار محادثات تهدف إلى ضمان المرور ‌الآمن للسفن التي ترفع علم الهند أو المتجهة إليها من الخليج عبر مضيق هرمز.

وللحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء المزيد من النفط إضافة إلى 400

مليون برميل ‌كانت ‌قد وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالت إسرائيل إن لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في أنحاء إيران خلال الليل.