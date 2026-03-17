الأمم المتحدة: الحرب تضغط على سلاسل الغذاء وترفع أسعار الأسمدة وتفاقم مخاطر الجوع عالميا

حذّرت الأمم المتحدة من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تتجاوز حدودها الجغرافية لتصيب قلب النظام الغذائي العالمي، في ظل اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وارتفاع متسارع في تكاليف الإنتاج الزراعي، ما يهدد بدفع ملايين إضافيين نحو الجوع، وفق إفادات مسؤولين أمميين في جنيف.

وأكد برنامج الأغذية العالمي (WFP) أن سلاسل الإمداد الإنسانية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة قد تكون الأشد منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا عام 2022، مشيرًا إلى أن العمليات الإغاثية باتت تعاني من تأخيرات في الشحن وارتفاع كبير في التكاليف نتيجة تصاعد أسعار الوقود وتعطل طرق التجارة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن تكاليف الشحن ارتفعت بنحو 18% حتى الآن، ما يقلّص قدرة الوكالات الإنسانية على شراء الغذاء أو تقديم الدعم النقدي للمحتاجين، في وقت تتزايد فيه أعداد المتضررين من النزاعات والأزمات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) من أن الحرب تسهم في رفع أسعار الأسمدة عالميًا نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يهدد بزيادة كلفة الإنتاج الزراعي وانعكاسها مباشرة على أسعار الغذاء.

وأشارت المنظمة، وفق بيانات أممية، إلى أن نحو ربع تجارة الأسمدة في العالم تمر عبر مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات حادة، ما يفاقم الضغوط على الأسواق الزراعية، خاصة مع اقتراب موسم الزراعة في مناطق واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء.

كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تراجع تحويلات العاملين في دول الخليج إلى بلدانهم، ما سيؤثر على دخول الأسر في الاقتصادات النامية ويضاعف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، على لسان كارل سكاو، من أن استمرار الحرب حتى منتصف العام قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، وهو ما قد يرفع مستويات الجوع عالميًا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

إعلان

وفي لبنان، أحد أبرز بؤر التأثر، أشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد عمران رضا إلى أن نحو 20% من السكان اضطروا إلى النزوح، ما يزيد الضغط على الموارد الغذائية والخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه المساعدات الدولية مع تعطل النقل الجوي.

وتؤكد هذه التطورات، وفق تقديرات الأمم المتحدة، أن الأزمة الحالية لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة، بل باتت تمتد بسرعة إلى الأمن الغذائي العالمي، مع تداخل عوامل الحرب وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد، ما ينذر بموجة جديدة من الضغوط الاقتصادية والإنسانية على حد سواء.