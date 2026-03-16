اليابان تبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية

أعلنت اليابان -اليوم الاثنين- بدء الضخ من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الضخ سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

كان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس/آذار على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الأسبوع الماضي إن اليابان ستسحب 80 مليون برميل من النفط لدعم استقرار الاقتصاد.

وحسب الإعلان الياباني فإن إطلاق هذه الكمية سيكون من 16 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان، وسيجري اعتماد صيغة مؤقتة لحساب الكمية المطلوبة.

خفض الاحتياطي

أعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95% من وارداتها النفطية، في بيان نشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد "يجري تخفيضه".

ويلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بضخ جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الضخ بالفعل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا -اليوم الاثنين- إن البلاد ستضخ احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوما.

وتعد احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل حتى ديسمبر/كانون الأول.

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوما.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا يوم الجمعة بأنه سيجري الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكانت تاكايتشي قد أفادت الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيجري الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم.

وقالت "قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضافت "ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأمريكتين وأوروبا ابتداء من نهاية مارس/آذار".