دولة كبيرة تلجأ للسحب مبكرا من احتياطيات الأسمدة بسبب حرب إيران

قررت الصين الإفراج مبكرا هذا العام عن المخزونات التجارية من الأسمدة لموسم الزراعة الربيعي، في وقت تؤدي فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب تدفقات التجارة العالمية ورفع أسعار المغذيات الأساسية للمحاصيل، بحسب بلومبيرغ.

وطلبت بكين من الشركات التي تخزن الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمركبة بيع هذه المدخلات الزراعية إلى المنتجين المحليين، وفقا لبيان صادر عن "الجمعية الصينية للمواد الزراعية" نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وتدير الصين جزءا من احتياطياتها من الأسمدة عبر الشركات، وتفرج عن هذه المخزونات لتلبية ذروة الطلب الزراعي وللاستخدام الطارئ بعد الكوارث الطبيعية.

وعادة ما يجري الإفراج عن هذه الإمدادات التجارية كل عام بالتزامن مع اقتراب موسم الزراعة الربيعي، الذي يُفترض أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن الصين تعد من أكبر منتجي الأسمدة في العالم، وقد اتخذت إجراءات لتقييد الصادرات وتعزيز الإمدادات المحلية، فإن الأسعار الداخلية لبعض المدخلات، مثل اليوريا، قفزت بقوة مع استمرار الضبابية بشأن مدة الحرب على إيران.

وتأتي الخطوة الصينية بينما تتسع أضرار الحرب على قطاع الأسمدة عالميا، وأشارت بلومبيرغ إلى أن نحو ثلث إمدادات الأسمدة العالمية يمر عبر مضيق هرمز، فيما حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية عالميا، أي ما يقارب 16 مليون طن، يعبر هذا الممر، وهو ما يرفع مخاطر تعطل وصول الأسمدة إلى الدول الأشد هشاشة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

انتقال الأثر

انتقل أثر الحرب من الممرات البحرية إلى خطوط الإنتاج نفسها، فقد أفادت بلومبيرغ بأن بعض منتجي اليوريا في الهند وبنغلاديش أوقفوا وحدات إنتاج أو قدموا مواعيد الصيانة السنوية بعد تعليق إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الخليج، وهو مادة أولية رئيسية لصناعة اليوريا.

وأضافت الوكالة لاحقا أن الهند طلبت من الصين السماح ببيع بعض شحنات اليوريا مع تفاقم نقص الغاز وتهديده للإنتاج المحلي من الأسمدة.

وفي مؤشر على ضيق السوق، ذكرت بلومبيرغ أن مخاطر نقص الأسمدة النيتروجينية ارتفعت مع صعود أسعار الغاز، مما دفع أسهم شركات كبرى مثل "سي إف إنداستريز" إلى مستويات قياسية.