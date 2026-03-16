مديرو شركات النفط العملاقة يحذرون ترمب والسبب مضيق هرمز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رؤساء شركات إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس العملاقة للنفط حذروا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن أزمة الطاقة ستتفاقم مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات الثلاث شاركوا في اجتماع في البيت الأبيض، وأجروا سلسلة محادثات مع وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، لكن ترمب لم يحضر الاجتماع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس شركة إكسون موبيل دارين وودز حذر من أن أسعار النفط قد ترتفع لأعلى من مستواها الحالي إذا استمر النقص في المعروض من الخام ومشتقاته المكررة.

كما عبر رئيس شركة شيفرون مايك ويرث ورئيس شركة كونوكو فيليبس ريان لينس عن قلقهما من حجم الاضطراب في أسواق النفط.

محاولات لزيادة المعروض

أشارت وول ستريت جورنال إلى أن إدارة ترمب قامت بخطوات لزيادة المعروض في أسواق النفط، من بينها تخفيف العقوبات على شراء النفط الروسي والإفراج عن جانب من احتياطيات الطوارئ.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض لرؤساء شركات النفط في الاجتماع، وفق الصحيفة، أنه يجري العمل على زيادة تدفق النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة، بن ديتديريش، إن رايت سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الاضطرابات في إمدادات الطاقة.

وذكرت الصحيفة أن كثيرا من المسؤولين بقطاع النفط الأمريكي يرون أن الخيارات محدودة أمام إدارة ترمب لتخفيف الضغط على أسواق النفط العالمية، وأن الحل الوحيد هو فتح مضيق هرمز الذي تتدفق منه نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن برويت، رئيس شركة إنتاج النفط "إليفاشن ريسورسز" التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، أن "العالم ليس بحاجة إلى نفط بسعر 120 دولارا، إذ سيؤدي ذلك إلى دمار اقتصادي".

ارتفاع أسعار النفط

وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط بنحو 105 دولارات للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين، مع ورود أنباء عن مزيد من الهجمات الإيرانية على دول الخليج ودخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

وارتفع سعر برميل النفط من خام برنت بنسبة 1.6% إلى 104.73 دولارات متراجعا قليلا عن مستوى 106 دولارات الذي سجله في بداية تعاملات الاثنين، ليسجل السعر زيادة تراكمية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط قدرها 40%.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% إلى 99.68 دولارا للبرميل. وإجمالا ارتفع بنحو 50% منذ بدء الحرب.

وفي السياق قال بيتر نافارو المستشار في البيت الأبيض في تقرير الاثنين -وفق ما ذكرته رويترز- إن ⁠تحييد إيران يمكن أن ⁠يجعل النفط الخام أرخص بكثير لأن التهديد الذي تشكله طهران فرض ما وصفه "بعلاوة إرهاب" أدت إلى تضخم أسعار النفط العالمية لعقود.

وأضاف نافارو رئيس مكتب سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض أن الحد من قدرة إيران على ⁠تهديد البنية التحتية للطاقة بالمنطقة أو طرق الشحن يمكن أن يقلل أو يلغي العلاوة الجيوسياسية المتضمنة في أسعار النفط.

وأدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مما رفع أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين، وأثار المخاوف من موجة واسعة من التضخم.

ويهدد هذا التصعيد بتعقيد خطط ترامب للاقتصاد الداخلي، وربما يؤثر سلبًا على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.