هندالكو الهندية توقف إنتاج الألومنيوم وألبا البحرينية توقف 3 خطوط

⁠قالت ⁠شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأحد إنها ⁠بدأت إغلاق 3 ⁠خطوط لصهر الألمنيوم تمثل 19 % من طاقتها الإنتاجية ‌للحفاظ على استمرارية العمل وسط

استمرار تعطل الشحن في مضيق هرمز.

وأعلنت الشركة ⁠في الرابع من ⁠مارس/آذار حالة القوة القاهرة ⁠لعدم تمكنها من الشحن ⁠للعملاء.

وتبلغ طاقته الشركة البحرينية للصهر 1.62 مليون طن من الألمنيوم ‌سنويا.

في الأثناء أوقفت شركة هندالكو إندستريز الهندية إنتاج الألمنيوم المبثوق (ألمنيوم مُشكل بالضغط) بسبب نقص إمدادات الغاز في أعقاب اضطرابات الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق إشعار اطلعت عليه رويترز ومصدران مطلعان.

وأظهرت الوثيقة أن الشركة، التابعة لمجموعة أديتيا بيرلا غروب، أعلنت حالة "القوة القاهرة" لجميع عملاء منتجات الألمنيوم المبثوق في 11 مارس/آذار الجاري.

ويُستخدم الألمنيوم المبثوق على نطاق واسع في قطاعات البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية، ما يعني أن توقف الإنتاج قد يؤثر في سلاسل الإمداد الصناعية.

أزمة غاز حادة في الهند

وتواجه الهند واحدة من أسوأ أزمات الغاز منذ عقود نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وفي محاولة لتجنب نقص غاز الطهي لدى الأسر، خفضت الحكومة الإمدادات الموجهة إلى الصناعات، ما أثر على عدد من القطاعات الصناعية.

وقالت الشركة في إشعارها إنها "اتخذت وتواصل اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من تأثير حالة القوة القاهرة"، في حين أكد مصدران مطلعان أن مصاهر الألمنيوم التابعة لهندالكو لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.