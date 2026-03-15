قمة مرتقبة بين ترمب وشي لتخفيف التوتر بشأن الرسوم الجمركية

بدأت أمريكا والصين جولة جديدة من المحادثات في باريس اليوم الأحد، بهدف تسوية الخلافات التجارية وتهيئة الأجواء لقمة مرتقبة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نهاية مارس/آذار.

وتركز محادثات باريس، التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، على:

تعديل الرسوم الجمركية الأمريكية.

تدفق المعادن الأرضية النادرة.

المغناطيسات الصينية الصنع إلى المشترين الأمريكيين.

الضوابط الأمريكية على تصدير التكنولوجيا المتطورة.

مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وتأتي هذه المحادثات استمرارا لسلسلة اجتماعات عقدت في مدن أوروبية العام الماضي لتخفيف التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت يشير فيه محللون إلى أن هناك فرصا محدودة لانفراجة كبيرة، خاصة مع تركيز واشنطن على الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسعار النفط.

توقعات وتحركات قادمة

ويرجح خبراء أن ترمب يسعى لتعهدات صينية بشراء طائرات بوينغ والغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، مع احتمال تقديم بعض التنازلات حول ضوابط التصدير الأمريكية.

وقد يلتقي الرئيسان لاحقا مرات عدة هذا العام في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) وقمة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات أيضا تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تعتمد عليه الصين بنسبة 45% من وارداتها النفطية، في خطوة من شأنها التأثير على الاقتصاد العالمي الهش.