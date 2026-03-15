فيتش تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت ‌وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها تصنيف قطر طويل ⁠الأجل بالعملة ⁠الأجنبية عند "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأدت الحرب على إيران إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز الذي يمثل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت "فيتش" إنه من المرجح أن يؤدي التأثير على ‌صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتمادا على مدة استمرار الحرب، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولا على مدى عقود من الاستثمار محليا وعالميا.

واوضحت فيتش أنها ⁠تفترض أن الحرب ستستمر أقل من ⁠شهر وأن المضيق سيظل مغلقا خلال تلك الفترة، من دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز.

وبحسب تصورها الأساسي، تتوقع "فيتش" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 ⁠دولارا للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع فيتش أن يرتفع ⁠فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1% من ⁠الناتج المحلي الإجمالي في2027 وأن يتجاوز 7% بحلول 2030.

وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية القطرية إلى الفائض اعتبارا من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات ‌الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع "فيتش" أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026 من خلال مزيج ‌من ‌السحب على المكشوف من البنك المركزي والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.