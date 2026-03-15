بغداد: سلطات كردستان العراق ترفض استئناف صادرات الخام حاليا

ميناء جيهان التركي حيث تصله تدفقات النفط العراقي عبر الأنابيب (رويترز) FILE PHOTO: A general view of the Kirkuk-Ceyhan pipeline linking Iraq and Turkey at Turkey's Mediterranean port of Ceyhan. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
العراق أكد استعداده استئناف تصدير 300 ألف برميل عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي (رويترز)
Published On 15/3/2026

قالت ⁠وزارة ⁠النفط العراقية -اليوم الأحد- إن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ⁠العراق رفضت استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت ⁠الوزارة في بيان أن وزارة الإقليم حددت شروطا لا صلة لها بتصدير الخام.

وأشارت إلى استعدادها لاستئناف تصدير ما لا يزيد على 300 ألف برميل عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضحت الوزارة أن "هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقا بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سيحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية".

وقالت مصادر لرويترز ⁠في الثامن من مارس/⁠آذار إن إنتاج حقول النفط في جنوب العراق -حيث يتم إنتاج ⁠وتصدير أغلب الخام- تراجع 70% ⁠إلى 1.3 مليون ⁠برميل يوميا فقط، بسبب عدم تمكن العراق من تصدير الخام عبر الميناء ‌المطل على الخليج في ظل الحرب على إيران.

المصدر: رويترز

