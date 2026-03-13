فايننشال تايمز: دول الخليج خسرت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة أن دول الخليج خسرت نحو 15 مليار دولار من عائدات الطاقة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستندت الصحيفة إلى البيانات التي قدمتها شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل أسواق السلع، في إطار تقديرها للخسائر التي تحملتها دول الخليج منذ بداية الحرب، التي أدت إلى توقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز.

ووفقا لبيانات شركة "كبلر" يتم نقل ما قيمته 1.2 مليار دولار من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال يوميا عبر المضيق، طبقا لمتوسط الأسعار في عام 2025.

لكن الحركة في مضيق هرمز توقفت تقريبا منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي منع دول الخليج من تصدير جانب هام من إنتاجها من النفط والغاز المسال.

وطبقا لبيانات شركة "كبلر" فإن ما قيمته نحو 10.7 ميار دولار من النفط ومنتجاته المكررة والغاز الطبيعي المسال لاتزال على متن السفن في مضيق هرمز، بعد تحميلها، لكنها لا تستطيع التوجه إلى الدول المستوردة.

تأثيرات واسعة لتخفيض الإنتاج

وكانت أربع دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والعراق، أعلنت مؤخرا تخفيض إنتاجها بنحو 6.7 مليون برميل يوميا تقريبا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه التخفيضات تعد الأكثر تأثيرا منذ بداية الحرب على إيران، إذ خفضت الدول الأربع إنتاجها بنحو الثلث، وهو ما يعني تخفيض المعروض العالمي من النفط بنسبة 6%.

كما أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة في 4 مارس/آذار، وأوقفت تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد من أكبر منتجيه عالميا.

ونقلت فايننشال تايمز عن بيتر مارتن، رئيس قسم الاقتصاد بشركة وود ماكينزي الاستشارية أن العراق هو أكبر المتضريين من تخفيض إنتاج النفط، إذ تعتمد الحكومة العراقية على صادرات النفط لتوفير نحو 90% من موادرها.

ووفقا لتقديرات شركة وود ماكينزي، التي نقلتها الصحيفة، فإن السعودية، وهي أكبر مصدر النفط، خسرت نحو 4.5 مليار دولار منذ بداية الحرب.

ومع توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز، أعلنت شركة آرامكو السعودية أنها قد تغير مسار نحو 70% من صادرات النفط الخام نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر حذر من أن تأثير الاضطراب في أسواق النفط لا يقتصر على قطاعي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متسلسلة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.