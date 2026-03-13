"الأسطول الشبح".. كم سفينة عبرت مضيق هرمز وسط تصاعد الحرب على إيران؟

أفادت شركة "لويدز ليست إنتليغنس" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، اليوم الجمعة، أن نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران معظمها تابع لما يُعرف باسم "الأسطول الشبح" الذي ينقل الغاز الروسي.

وقالت بريدغيت دياكون المحللة لدى الشركة: "سجلنا 77 عبورا منذ بداية الشهر عبر المضيق الذي يسعى الحرس الثوري الإيراني لإبقائه مغلقا".

وللمقارنة في هذا الصدد، أشارت الشركة التي تصدر مجلة "لويدز ليست" المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، إلى تسجيل 1229 عبورا في المضيق بين 1 و11 مارس/آذار 2025.

وأضافت بريدغيت "ليس من المستغرب أن يحاول البعض مغادرة الخليج، لكننا رصدنا رغم ذلك 22 سفينة متجهة" إلى الداخل نحو المنطقة.

ومنذ الأول من مارس/آذار الجاري، تعرضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات نفط، لهجمات أو حوادث في المنطقة، وفقا لمنظمة السلامة البحرية البريطانية.

من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية وقوع 16 حادثة، ثمان منها شملت ناقلات نفط.

الأسطول الشبح يتصدر عبور السفن بمضيق هرمز وسط الحرب

وقالت بريدغيت إن "أكثر من نصف ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز تُعدّ جزءا من الأسطول الشبح".

وتشير المنظمة البحرية الدولية إلى إن هذه التسمية "الأسطول الشبح" ترتبط بالسفن التي "تمارس أنشطة غير قانونية بهدف التحايل على العقوبات، أو التهرب من لوائح السلامة أو البيئة، أو تجنب تكاليف التأمين، أو ممارسة أنشطة غير قانونية أخرى".

وفي هذا السياق، قالت بريدغيت إن هذه السفن "معتادة على العمل في ظروف مضطربة"، ومن ثم يُتوقع منها أن تحاول عبور المضيق. كاشفة عن أن إيران التي لديها أسطول كبير منها "تواصل التصدير".

تجدر الإشارة إلى أن شركة البيانات البحرية أوضحت أن عمليات العبور عبر مضيق هرمز قامت بها حتى الآن بشكل رئيسي سفن تابعة لإيران (26%) واليونان (13%) والصين (12%).

من جانبها، أحصت وكالة الصحافة الفرنسية نحو 40 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب، ويشمل ذلك فقط السفن التي لم تغلق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بنظام التعريف الآلي (AIS).

ولمضيق هرمز، الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان، أهمية استراتيجية لتصدير النفط والغاز ومشتقاتهما من دول الخليج ويمر عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتستهدف طهران مضيق هرمز ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية، بهدف جعله غير قابل للملاحة سعيا إلى شلّ الاقتصاد العالمي والضغط على واشنطن.