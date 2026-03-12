بلومبيرغ: الهند تفاوض إيران لتأمين ممر لناقلات النفط

تجري الهند محادثات مع إيران لتأمين مرور أكثر من 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وحسب المصادر التي لم تكشف الوكالة هويتها، فإن المفاوضات لا تزال جارية وتتولى إدارتها وزارة الخارجية، بعد أن أُغلق المضيق فعلياً منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وتعتمد الهند على الشرق الأوسط في تأمين ما يقرب من نصف احتياجاتها من النفط الخام، وثلثي احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وكامل احتياجاتها تقريباً من غاز البترول المسال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار أجرى ثلاث محادثات هاتفية خلال الأيام الماضية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف جايسوال أن جايشانكار ناقش خلال آخر اتصال بينهما "قضايا تتعلق بسلامة الملاحة البحرية وأمن الطاقة في الهند".

شحنات الهند

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت تقارير إخبارية إلى أن إيران سمحت لسفن ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز، في حين نفى مسؤول إيراني لبلومبيرغ أي موافقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر قوله إن 10 سفن من هذه السفن تحمل غاز البترول المسال المتعاقد عليه مع شركات تكرير مثل شركة النفط الهندية وشركة هندوستان بتروليوم، بينما تنقل 5 سفن أخرى النفط الخام.

ووفقاً لكبير المحللين في شركة كيبلر (Kpler) سوميت ريتوليا، انخفضت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كبير، إلا أن السفن تتمكن من العبور بين الحين والآخر، بما في ذلك ناقلات النفط المتجهة إلى الهند.

وتُظهر بيانات تتبع السفن شحنات عبرت المضيق في 6 و9 مارس/آذار، ووصلت لاحقاً، أو من المقرر وصولها، إلى الموانئ الهندية.

وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر هندي قوله إن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع علم الهند بالمرور عبر مضيق هرمز، لكن مصدرا إيرانيا يقيم خارج البلاد نفى ذلك.