⁠انخفاض حركة السفن القادمة إلى ميناء جبل علي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) -ومقرها دبي- اليوم ⁠الخميس إن ⁠ميناء جبل علي قادر على العمل بكامل طاقته دون أن يتعرض إلى أية أضرار في البنية التحتية.

لكن المجموعة أشارت إلى ⁠انخفاض حركة السفن القادمة، في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على احتمال تراجع حدة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وبدأت الحرب بتنفيذ ⁠غارات جوية أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران قبل ما يقرب من أسبوعين مما أدى إلى فوضى في قطاعي الطاقة والنقل حول العالم وإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان النفطي الأهم في العالم.

وتقع معظم الموانئ ‌الرئيسية في الخليج -بما في ذلك جبل علي في دبي- والموانئ الرئيسية في الكويت والبحرين وقطر والموانئ السعودية على الخليج، في نقاط يتعين أن تعبر السفن من مضيق هرمز حتى تصل إليها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان في بيان "على الرغم من أن البنية التحتية قادرة على العمل بكامل ⁠طاقتها، نطبق إجراءات لإعادة التوجيه في المنطقة ⁠وللتخفيف من التبعات التشغيلية للحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد خلال هذه الفترة".

يأتي هذا بينما لا تزال التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه مشغلي الموانئ وشركات الشحن ⁠مرتفعة.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم الخميس- أن مقذوفا لم تتحدد طبيعته أصاب سفينة ⁠حاويات، مما تسبب في اندلاع حريق ⁠صغير، وذلك على بعد 35 ميلا بحريا إلى الشمال من جبل علي.

و"دي بي ورلد" واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، ولها عمليات في ‌دول منها كندا وبيرو والهند وأنغولا.

وقالت المجموعة في البيان إن الأرباح العائدة لمالكي الشركة ارتفعت بنسبة 43% تقريبا إلى ‌1.07 ‌مليار دولار العام الماضي، مدعومة بأداء قوي لموانئها ومحطاتها بالإضافة إلى قسم الخدمات اللوجستية.

أهمية ميناء جبل علي