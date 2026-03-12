قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت -اليوم الخميس- إن من غير المرجح أن تصل أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل، حتى مع استمرار توقف ناقلات النفط الخام في مضيق هرمز واتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف رايت لشبكة (سي إن إن) ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى 200 دولار للبرميل، وهو مستوى قال مسؤول إيراني أمس الأربعاء إنه ربما يتحقق إذا استمر تصعيد الحرب "أعتقد أن ذلك غير مرجح، لكننا نركز على العملية العسكرية وحل المشكلة".

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران، في تصريحات موجهة إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء "استعدوا لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره".

وقفزت أسعار النفط 7% لتصل إلى ما يقرب من 100 دولار اليوم الخميس، في وقت اشتعلت النيران في ناقلتين في ميناء عراقي إثر تعرضهما لهجوم يشتبه بأنه من زوارق ملغومة إيرانية.

وجاء هذا الارتفاع رغم إعلان أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية قبل يوم واحد عن تنفيذ أكبر سحب منسق على الإطلاق من احتياطيات النفط العالمية، بحجم يبلغ 400 مليون برميل، على أن تسهم الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 40% منه.

كما قال وزير الطاقة الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة، وأضاف أن بلاده لديها حاليا 415 مليون برميل من النفط في الاحتياطي الاستراتيجي.

وتابع "نخطط للاحتفاظ بمزيد من براميل النفط في الاحتياطي الاستراتيجي بعد عام من الآن على الرغم من السحب منه".

وأوضح الوزير الأمريكي أن الإفراج عن احتياطيات النفط يهدف جزئيا إلى ضمان إمدادات النفط على المدى القريب في آسيا.

وأجبرت الحرب دول الخليج على خفض إجمالي إنتاج النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية -اليوم الخميس- إن ذلك يمثل أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

وقال رايت لشبكة (سي إن بي سي) في وقت سابق اليوم إن سلاح البحرية الأمريكي ليس بوسعه مرافقة السفن عبر مضيق هرمز حاليا، لكن من "المحتمل جدا" حدوث ذلك بحلول نهاية الشهر.