سيتي بنك يغلق أغلب فروعه في الإمارات بسبب الحرب

أعلن سيتي بنك عبر موقعه الإلكتروني -اليوم الخميس- أنه سيغلق أغلب فروعه ومراكزه المالية في الإمارات حتى 14 مارس/آذار كإجراء احترازي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال البنك الأمريكي إنه يعتزم إعادة فتح الفروع المعنية كافة في 16 مارس/آذار، مع بقاء فرعه في مول الإمارات بوسط دبي مفتوحا.

وأكد أن الخدمات المصرفية جميعها ستستمر عبر الهاتف والعمل عن بعد، رغم قدرة محدودة في بعض المعاملات، مشيرا إلى أن معالجة الشيكات ستتأخر.

وقال المتحدث باسم البنك لرويترز إن "قرار إخلاء 3 من مبانينا وإغلاق الفروع في الإمارات جاء بعد معلومات تلقيناها وتماشيا مع التزامنا بإعطاء الأولوية لسلامة ⁠زملائنا".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بين المؤسسات المالية بعد تهديدات إيران للمصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج.

وجاء ذلك أيضا بعد إصدار عدة ⁠بنوك تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل احتدام الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث إن البنك انتقل إلى نظام العمل بالكامل عن بعد في الإمارات، وإنه يواصل تقديم الخدمات للعملاء بدون انقطاع.

وطلب سيتي من موظفيه هذا الأسبوع إخلاء مكاتبهم في مركز دبي المالي العالمي وحي عود ميثاء في الإمارة، كما طلب منهم العمل من المنزل حتى إشعار آخر.

في الأثناء جاء في إخطار للعملاء أن بنك "إتش إس بي سي" ⁠أغلق كل فروعه في قطر حتى إشعار آخر، وذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين والعملاء، وفق ما أوردت رويترز.

وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن الحرب أثرت سلبا على جاذبية دبي بالنسبة ‌للشركات الدولية باعتبارها مركزا اقتصاديا موثوقا في المنطقة، مما أثار مخاوف من هروب رؤوس أموال وتسريح عاملين وانتقال شركات إلى أماكن أخرى.