إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار

نقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع -أمس الثلاثاء- قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشفت في تقرير قدمته إلى لجان بالكونغرس عن استخدامها ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الحرب على إيران.

وأبدى أعضاء الكونغرس، الذين ربما يضطرون قريبا إلى الموافقة على تمويل إضافي للحرب، قلقهم من أن تستنفد الحرب مخزونات الجيش الأمريكي في وقت تعاني فيه صناعة الدفاع بالفعل من صعوبة في تلبية الطلب.

والتقى ترمب يوم الجمعة بمسؤولين تنفيذيين من 7 شركات للصناعات الدفاعية، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الحرب الأمريكية على تجديد الإمدادات.

ولم تقدم الإدارة تقييما علنيا لتكلفة الصراع الذي بدأته في 28 فبراير/شباط بالاشتراك مع حليفتها إسرائيل.

معلومات إضافية

طالب أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي بمزيد من المعلومات، بما في ذلك إحاطات علنية من المسؤولين بشأن قضايا تشمل كيفية تأثير الحرب على استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن البلاد.

وعقد مسؤولو الإدارة عدة اجتماعات إحاطة سرية لأعضاء الكونغرس وموظفيه.

وفي كلمة له مع بداية جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي -أمس الثلاثاء- دعا السناتور تشاك شومر من الحزب الديمقراطي مسؤولي الإدارة إلى المثول أمام الكونغرس.

وقال شومر: "عندما يتعلق الأمر بإرسال جنودنا إلى خطر، فإن الشعب الأمريكي يحتاج إلى فهم السبب. لكن في الوقت الحالي، لا يعرفون حتى السبب. وهذا يجب أن يتغير".

وقال عدد من العاملين في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يقدم البيت الأبيض قريبا طلبا إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي للحرب، وذكر بعض المسؤولين أن الطلب ربما يصل إلى 50 مليار دولار، لكن آخرين قالوا إن هذا التقدير يبدو منخفضا.