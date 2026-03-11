رويترز: "أوكيو العمانية" تعلن "القوة القاهرة" على إمدادات الغاز إلى "بتروبانغلا" البنغالية

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة قولها -اليوم الأربعاء- إن شركة أوكيو ⁠للمتاجرة العمانية أعلنت حالة القوة القاهرة على ⁠شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بتروبانغلا المشترية بموجب عقد طويل الأجل.

وعزت الشركة -وهي ذراع التجارة ⁠الدولية للحكومة العمانية- ذلك إلى اضطرابات في الإمدادات القطرية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أحد المصادر أن بتروبانغلا ⁠ستتلقى الآن شحنة ⁠واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهريا من أوكيو للمتاجرة.

وتستخدم الشركات والحكومات في عقود الطاقة الدولية بند "القوة القاهرة" عندما يحدث ظرف خارج عن السيطرة -مثل الحروب أو الكوارث- يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو محفوفا بالمخاطر، مما يسمح بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية.

ويعني إعلان هذا البند عمليا توقف أو تقليص الصادرات إلى حين عودة الظروف الطبيعية.

