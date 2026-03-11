صحيفة: نقص الغاز يوقف عمل مصانع يوريا في الهند ويهدد برفع أسعار الأسمدة

أوقفت بعض شركات إنتاج اليوريا في الهند مصانع أو قدّمت مواعيد الصيانة السنوية، بعد تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الخليج، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن شركات من بينها أكبر المنتجين الشركة الهندية التعاونية لأسمدة المزارعين أوقفت بعض منشآتها أو بدأت أعمال الصيانة الدورية.

وأضافت المصادر التي لم تكشف الصحيفة هويتها أن إعادة تشغيل أي مصنع متوقف قد تستغرق ما يصل إلى شهر، شريطة استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

والغاز الطبيعي المسال هو المادة الأولية الرئيسية لإنتاج اليوريا، ويُستخدم مصدرا للطاقة ومدخلا أساسيا في تصنيع أكثر الأسمدة استخداما في العالم، ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن إمدادات الغاز إلى صناعة الأسمدة في الهند تغطي حاليا نحو 70% فقط من احتياجاتها.

وأشارت إلى أن أي توقف طويل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال قد يجبر أكبر مستورد لليوريا في العالم الهند على زيادة مشترياتها، ما سيدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع، ويبلغ الطلب على الأسمدة ذروته خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو/حزيران.