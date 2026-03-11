البنزين في أمريكا يتجاوز 3.50 دولارا للغالون مع استمرار حرب إيران

أظهرت بيانات من خدمتي تتبع الأسعار (إيه.إيه.إيه) و(غاز بادي) أن متوسط سعر التجزئة للبنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة تجاوز 3.50 دولارا للغالون هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2024، حيث أثارت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران مخاوف بشأن الإمدادات.

وتسببت الاضطرابات في صادرات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم، مما يضغط على جيوب المستهلكين ويعطل النشاط الاقتصادي العالمي.

وحسب رويترز، قد يشكل ذلك أكبر خطر على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، خاصة أن أحد الدوافع الرئيسية لإعادة انتخاب ترامب في 2024 كان تعهده بخفض تكاليف الطاقة.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة كارديف الأمريكية المتخصصة في إقراض الشركات الصغيرة، وليام ستيرن، قوله: "لا تستغرق الصدمات الجيوسياسية شهورا لتؤثر على ميزانيتك. بل تستغرق أياما".

وقفز متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بنحو 60 سنتا منذ قرار ترامب الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير/شباط، وبلغ 3.58 دولارا للغالون اليوم الأربعاء.