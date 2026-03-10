لم يعد إغلاق مضيق هرمز خبرا يخص النفط وحده، فبعد أن تعطلت فيه الملاحة عمليا صار يخنق أيضا سوق الكبريت العالمية بعدما تم منع خروج إمدادات منه تمثل نحو نصف تجارة الكبريت البحرية في العالم، بما يقارب 20 مليون طن سنويا تنطلق أساسا من الخليج، الأمر الذي حوّل الأزمة من اضطراب لوجستي إلى صدمة صناعية تمس الأسمدة الفوسفاتية والنيكل والكيماويات وسلاسل المعادن الإستراتيجية في آن واحد.

وذكرت مؤسسة معهد الأسمدة العالمي أن ما يقرب من 50% من صادرات الكبريت العالمية تأتي من دول تقع غرب المضيق وتعبره للوصول إلى الأسواق. هذا الفارق بين حصة الإنتاج وحصة التجارة يفسر لماذا يتحول إغلاق الممر إلى اختناق عالمي سريع، حتى قبل ظهور نقص فعلي في الإنتاج نفسه.

تكمن أهمية الكبريت في أنه المدخل الأساسي لإنتاج حمض الكبريتيك، العنصر المحوري في تصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وتوضح مجموعة "المكتب الشريف للفوسفات" (شركة لإنتاج الفوسفات تابعة للدولة) أن حمض الفوسفوريك يُنتج أساسا عبر معالجة صخور الفوسفات بحمض الكبريتيك، فيما تشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن تصنيع الأسمدة الفوسفاتية يستهلك ما بين 60% و75% من حمض الكبريتيك، في الولايات المتحدة إلى جانب استخدامات رئيسية أخرى في التعدين وترشيح الخامات والتكرير والكيماويات.

تستعرض الجزيرة نت في هذا التقرير أكبر منتجي ومصدري ومستوردي الكبريت في العالم وفي العالم العربي، وتسلط الضوء على أبرز استخداماته.

أكبر منتجي الكبريت في العالم

بلغ الإنتاج العالمي للكبريت 84 مليون طن في 2025. وجاءت أكبر 10 دول منتجة على النحو الآتي، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:

الصين 19 مليون طن. الولايات المتحدة 8.1 ملايين طن. روسيا 7.5 ملايين طن. السعودية 7.2 ملايين طن. الإمارات 6.3 ملايين طن. كندا 5 ملايين طن. كازاخستان 4.8 ملايين طن. الهند 3.7 ملايين طن. قطر 3.1 ملايين طن. كوريا الجنوبية 3.1 ملايين طن.

أكبر مصدري الكبريت في العالم

أكثر 10 دول مصدرة للكبريت الخام أو غير المكرر في 2024، حسب البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من حيث عائد التصدير هي التالي:

قطر 321.48 مليون دولار. كازاخستان 320.02 مليون دولار. كندا 274.77 مليون دولار. الولايات المتحدة 195.05 مليون دولار. كوريا الجنوبية 120.16 مليون دولار. زامبيا 111.51 مليون دولار. الهند 81.02 مليون دولار. اليابان 61.01 مليون دولار. السعودية 46.49 مليون دولار. تركيا 41.37 مليون دولار.

أكبر مصدري الكبريت في العالم العربي

قطر: 321.48 مليون دولار. السعودية: 46.49 مليون دولار. الكويت: 1.21 مليون دولار. مصر: 0.16 مليون دولار. الأردن: 71 ألف دولار.

أكبر مستوردي الكبريت في العالم

أما أكبر 10 دول مستوردة للكبريت الخام في 2024، فجاءت حسب البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية على النحو الآتي:

المغرب 1.83 مليار دولار. الصين 1.15 مليار دولار. إندونيسيا 480.45 مليون دولار. البرازيل 320.53 مليون دولار. الهند 248.60 مليون دولار. الولايات المتحدة 123.71 مليون دولار. زامبيا 117.20 مليون دولار. تونس 80.27 مليون دولار. بلجيكا 67.25 مليون دولار. المكسيك 66.32 مليون دولار.

أكبر الدول العربية المستوردة للكبريت

أما أكبر المستوردين بين الدول العربية في 2024، حسب البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فهم كالتالي:

المغرب: 1.83 مليار دولار. تونس: 80.27 مليون دولار. مصر: 37.24 مليون دولار. الأردن: 37.14 مليون دولار. لبنان: 9.74 مليون دولار. السعودية: 0.161 مليون دولار.

ويفسر هذا الترتيب لماذا يبدو المغرب في مقدمة المتضررين من أي نقص طويل الأمد في الكبريت؛ فبيانات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تظهر أنه أكبر مستورد عالميا في 2024، ويقول المكتب الشريف للفوسفات أن منصتي آسفي والجرف الأصفر تضمان أصلا مرافق لحمض الكبريتيك ضمن سلسلة تصنيع الفوسفات.

أكبر منتج ومستورد

رغم كون الصين أكبر منتج عالمي للكبريت، تبقى في الوقت نفسه من أكبر المستوردين له. وحسب بلومبيرغ، فإن موردي الشرق الأوسط يمثلون أكثر من نصف واردات الصين من الكبريت، مما يعني أن إغلاق هرمز يضغط على قلب الصناعة الكيميائية والأسمدة في أكبر اقتصاد صناعي في آسيا.

النيكل والبطاريات

تمثل إندونيسيا الحلقة الأوضح لانتقال الأزمة من الأسمدة إلى معادن البطاريات، فقد بلغت وارداتها من الكبريت 480.45 مليون دولار و3.62 ملايين طن في 2024، مع اعتماد كبير على السعودية والإمارات وقطر والكويت.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن منتجي النيكل في إندونيسيا يعتمدون على الشرق الأوسط في 75% من الكبريت الذي يستخدمونه، وأن مخزونات بعض مصانع الاستخلاص الحمضي عالي الضغط تكفي عادة شهرا أو شهرين فقط، وتربط هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نمو مشاريع الاستخلاص الحمضي عالي الضغط المستخدمة لإنتاج مواد البطاريات بزيادة الطلب على الكبريت.