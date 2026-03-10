أرامكو تتوقع عواقب كارثية على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم الثلاثاء إن أسواق النفط العالمية يمكن أن تتعرض لعواقب "كارثية" إذا استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها في تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز.

ومُنعت شحنات النفط بشكل كبير من المرور عبر المضيق الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي يوميا، وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء إنه لن يسمح بمرور "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الشركة: "ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "رغم أننا واجهنا اضطرابات في الماضي، فإن هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق، وبفارق كبير، التي يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة".

أضرار محتملة

ذكر الناصر أن تأثير هذا الاضطراب لا يقتصر على قطاعي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متتابعة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.

وتداول خام برنت القياسي عند 87.97 دولاراً للبرميل في أحدث تداولات، في حين تم تداول برميل خام غرب تكساس مقابل 83.95 دولاراً بعد ارتفاعه إلى أعلى مستويات في أكثر من 3 سنوات مقتربا من 120 دولاراً للبرميل أمس الاثنين، إذ تراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها أن تنتهي الحرب قريبا.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران إذا أقدمت على عرقلة صادرات النفط من هذه المنطقة الحيوية المنتجة للطاقة.

وأضاف أن البحرية الأمريكية يمكنها أن ترافق السفن في الخليج لضمان مرورها بأمان، غير أن قدرة البحرية على تنفيذ ذلك لم تتضح بعد، في ظل انشغال بعض سفنها بتنفيذ ضربات على إيران واعتراض صواريخها.