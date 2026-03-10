اقتصاد|إسرائيل

هبوط حاد في بورصة تل أبيب مع تراجع النفط وأسهم الطاقة والدفاع

Men walk past an electronic board at the Tel Aviv Stock Exchange, in Tel Aviv, Israel November 4, 2020. Picture taken November 4, 2020. REUTERS/Amir Cohen
مؤشرا تل أبيب 25 وتل أبيب 125 تراجعا في جلسة التداول (رويترز)
Published On 10/3/2026

تتعرض أسهم الطاقة والدفاع لضغوط قوية في بورصة تل أبيب مع تراجع أسعار النفط العالمية، في وقت تتزايد فيه تقلبات الأسواق نتيجة تطورات الحرب في المنطقة.

وتراجع مؤشر "تل أبيب 25" بنحو 0.6% بينما انخفض مؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 1% في جلسة التداول، في حين تكبدت أسهم قطاع النفط والغاز خسائر حادة بلغت نحو 5.5%، وفق ما أوردته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن أسهم الطاقة كانت الأكثر تضررا في السوق المحلية، إذ هبط سهم "تامر بتروليوم" بنحو 9%، فيما تراجع سهم "راتسيو" بنسبة 5.5%، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما سجلت أسهم شركات الطاقة الأخرى خسائر إضافية، إذ تراجع سهم "مجموعة ديليك" بنسبة 6.5%، بينما انخفض سهم "نافيتاس" بنحو 5.5%، في وقت تزايدت فيه حساسية السوق المحلية تجاه حركة أسعار النفط.

ونقلت كالكاليست عن متابعين للسوق قولهم إن "الذهب الأسود يجلس حاليا في مقعد السائق للسوق"، في إشارة إلى الدور الحاسم لتقلبات أسعار النفط في تحريك الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة.

Israeli security forces inspect damage at the site of an Iranian missile strike in Tel Aviv, Israel, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
أضرار في موقع ضربة صاروخية إيرانية في تل أبيب وسط إسرائيل (أسوشيتد برس)

خسائر في قطاع الصناعات العسكرية

وامتدت الضغوط أيضا إلى أسهم الصناعات الدفاعية، إذ تراجع مؤشر قطاع الصناعات العسكرية في بورصة تل أبيب بنحو 5.4%.

وأفادت كالكاليست بأن سهم شركة "نكست فيجن" انخفض بنحو 7.7%، بينما تراجع سهم "أريت للصناعات" بنسبة 6.3%.

كما سجلت شركات أخرى في القطاع خسائر متفاوتة، إذ هبط سهم "سوليروم" بنحو 9.9%، وتراجع سهم "عين شليشيت" بنسبة 14%، في حين انخفض سهم "موتوري بيت شيمش" بنحو 4.9%.

وسجل سهم شركة "إيرودروم" أكبر الخسائر في المؤشر بعد تراجعه الحاد وسط تداولات مرتفعة بلغت نحو 38 مليون شيكل (حوالي 12.30 مليون دولار)، مقارنة بمتوسط تداول يومي يقارب 6.5 ملايين شيكل (نحو 2.10 مليون دولار) في الشهر الماضي.

تقلبات السوق

وبحسب كالكاليست، افتتحت بورصة تل أبيب جلسة التداول على ارتفاعات محدودة، قبل أن تتحول إلى التراجع مع تصاعد الضغوط على أسهم الطاقة والدفاع.

وتزامنت هذه التحركات مع تقلبات في أسعار النفط العالمية، إلى جانب حركة محدودة في سوق العملات، إذ تراجع الدولار إلى أقل من 3.09 شيكلات، أي نحو 0.84 دولار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه الأسواق المالية عن كثب تطورات الحرب في المنطقة وتأثيرها على أسعار الطاقة والأسهم المرتبطة بقطاعي النفط والدفاع.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

