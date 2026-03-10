اقتصاد|الشرق الأوسط

مخاوف من صدمة نفطية.. خبير يتوقع بلوغ الأسعار 200 دولار

TEHRAN, IRAN - MARCH 12: A general view of the Port of Kharg Island Oil Terminal, 25 km from the Iranian coast in the Persian Gulf and 483 km northwest of the Strait of Hormuz, in Iran on March 12, 2017. Kharg Island Oil Terminal brings Iranian oil to the world market. The oil terminal is the world's largest open oil terminal, with 95% of Iran's crude oil exports coming through it. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images)
محطة تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية في الخليج، أكبر مرفأ نفطي مفتوح في العالم تمر عبره نحو 95% من صادرات الخام الإيرانية إلى الأسواق الدولية (غيتي)
Published On 10/3/2026

يتصاعد القلق في أسواق الطاقة العالمية مع استمرار الحرب في الخليج وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وسط تحذيرات من احتمال وقوع صدمة نفطية قد تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، أشار روري جونستون -مؤسس نشرة "كونموديتي كونتكست" المتخصصة في تحليل أسواق السلع- إلى أن استمرار إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، في سيناريو يصفه خبراء الطاقة بأنه أحد أسوأ الاحتمالات التي يدرسها القطاع.

ويُعد روري جونستون من أبرز المحللين المستقلين في أسواق الطاقة العالمية، وتستشهد مؤسسات مالية وإعلامية دولية بتحليلاته بشكل متكرر لفهم ديناميات العرض والطلب في سوق النفط، خصوصا في أوقات الأزمات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات العالمية.

A drop of petrol falls from the nozzle of a petrol pump at a petrol station in Vélizy-Villacoublay, near Paris, on March 9, 2026, as Oil prices soared peaking just short of $120 a barrel as the US-Israeli war against Iran continued into a second week, with Tehran launching fresh retaliatory strikes in the Gulf. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
ارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية (الفرنسية)

وقال جونستون -في مقابلة ضمن برنامج اقتصادي نقلته بلومبيرغ- إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل اضطرابا ضخما في نظام الطاقة العالمي، موضحا أن هذا السيناريو "يُستخدم عادة كحالة قصوى في نماذج التفكير داخل قطاع النفط".

وأضاف أن استمرار تعطل الملاحة في الممر البحري الحيوي قد يدفع أسعار النفط إلى "200 دولار للبرميل أو أكثر"، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود للمستهلكين في أمريكا، إلى جانب مخاطر نقص الإمدادات في أجزاء أخرى من العالم.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشكل فيه مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط والمنتجات النفطية المتجهة إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي تعطّل طويل الأمد في الملاحة عاملا رئيسيا في تقلبات الأسعار العالمية.

وفي وقت سابق حذر سعد شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة من أن الحرب في الشرق الأوسط قد "تؤدي إلى انهيار اقتصادات العالم"، متوقعا أن تضطر جميع الدول الخليجية المصدرة للطاقة إلى وقف الإنتاج خلال أسابيع، بما قد يدفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل -أمس الاثنين- قبل أن يتراجع إلى نحو  92 دولارا -اليوم الثلاثاء- بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا.

المصدر: بلومبيرغ

