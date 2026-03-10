بلومبيرغ: دول الخليج تواصل خفض إنتاج النفط بسبب الحرب على إيران

أفادت وكالة بلومبيرغ -اليوم الثلاثاء- أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون برميل يوميا، وأن ‌الإمارات خفضت إنتاجها بما يتراوح بين 500 ألف و800 ألف برميل يوميا.

وأضافت بلومبيرغ أن الكويت خفضت هي الأخرى إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا، فيما بلغت تخفيضات العراق نحو 2.9 مليون برميل يوميا.

وأوضحت بلومبيرغ أن إجمالي التخفيضات في إنتاج النفط من جانب الدول الأربع -السعودية والإمارات والكويت والعراق- بلغت حوالي 6.7 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك وفق مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها.

وتأتي هذه التخفيضات في وقت لاتزال فيه حركة الملاحة متوقفة بشكل شبه كامل في مضيق هرمز، الذي تعبر منه حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط، الأمر الذي سبب ارتباكا واسعا في الأسواق.

التخفيضات الأكبر منذ بداية الحرب

وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه التخفيضات تعد الأكثر تأثيرا منذ بداية الحرب على إيران، حيث خفضت الدول الأربعة إنتاجها بنحو الثلث، وهو ما يعني تخفيض المعروض العالمي من النفط بنسبة 6%.

وتسببت الحرب في تعطيل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى امتلاء خزانات النفط، فكان لابد من خفض الإنتاج، وفق بلومبيرغ.

وأدى نقص المعروض من النفط في الأسواق إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل -أمس الاثنين- قبل أن يتراجع إلى نحو 92 دولارا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الحرب ستنتهي قريبا.

وفي سياق متصل، أعلن ⁠الحرس الثوري الإيراني -اليوم الثلاثاء- أنه لن يسمح بشحن "لتر واحد من النفط" من ⁠الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في حين حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد إلى إيران إذا منعت الصادرات عبر مضيق هرمز.

إعلان

وفي السياق قالت شركة ⁠أرامكو السعودية -أكبر ⁠مُصدر للنفط في العالم- اليوم الثلاثاء إن أسواق النفط العالمية يمكن أن تتعرض لعواقب "كارثية" إذا استمرت حرب ⁠إيران في تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر قوله إن تأثير هذا الاضطراب لا يقتصر على قطاعي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متسلسلة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.