الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم وول ستريت وتراجع أسعار النفط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية -اليوم الثلاثاء- بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مدعومة بانتعاش الأسواق الأمريكية وتراجع أسعار النفط، في وقت راهن فيه المستثمرون على أن الحرب مع إيران قد لا تستمر لفترة طويلة.

وجاء التحسن في الأسواق مع تراجع أسعار النفط بعد أن كانت قد اقتربت من 120 دولارا للبرميل -أمس الاثنين- قبل أن تنخفض إلى نحو 90 دولارا للبرميل، ما خفف الضغوط على الأسواق المالية العالمية.

ومع ذلك، فإن المكاسب المسجلة في التعاملات المبكرة اليوم لم تكن كافية لتعويض خسائر الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنحو 0.4%.

وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تهدئة مخاوف المستثمرين، إذ قال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" إنه يعتقد أن الحرب "انتهت تقريبا"، لكنه حذر في الوقت نفسه من اتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد إيران إذا حاولت تعطيل إمدادات النفط العالمية.

مكاسب في معظم بورصات آسيا

على صعيد التداولات الآسيوية:

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3% ليصل إلى 54477.54 نقطة، بعد صدور بيانات اقتصادية معدلة أظهرت أن اقتصاد اليابان نما بوتيرة أسرع قليلا من التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام الماضي، مدعوما بزيادة قوية في استثمارات الشركات.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.1% ليصل إلى 8692.60 نقطة.

في كوريا الجنوبية، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 5.4% ليبلغ 5532.59 نقطة.

ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1% ليصل إلى 25937.59 نقطة.

في الصين ، فقد ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% مسجلا 4120.45 نقطة.

ارتفاع بورصة وول ستريت

وكانت الأسواق الأمريكية قد أغلقت على ارتفاع -أمس الاثنين- حيث:

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% ليصل إلى 6795.99 نقطة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 239 نقطة، أو 0.5%، إلى 47740.80 نقطة.

صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% ليبلغ 22695.95 نقطة.

أسواق الطاقة والعملات

وفي أسواق الطاقة:

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بنحو 4.70 دولارات ليصل إلى 90.07 دولارا للبرميل.

تراجع خام برنت القياسي العالمي بنحو 5.13 دولارات إلى 93.83 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملات: