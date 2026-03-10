ارتفاع الذهب والفضة بعد تصريحات ترمب بقرب انتهاء الحرب على إيران

سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا ملحوظا -اليوم الثلاثاء- عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد فيها أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران "انتهت إلى حد كبير"، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا.

وصعد الذهب بنسبة 0.97% ليصل إلى 5186.97 دولارا للأونصة بحلول الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% لتصل إلى 89.36 دولارا للأونصة.

يأتي صعود أسعار الذهب والفضة مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط منذ أمس الاثنين.

وبلغت أسعار الخام مستويات قياسية عند 119 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 90 دولارا في مستهل تداولات الثلاثاء، بانخفاض يقارب 10%.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، قال ترمب إن إيران لم تعد تمتلك أسطولا بحريا أو قوة جوية فعالة، وصواريخها متناثرة، وطائراتها المسيرة تدمر في كل مكان، مضيفا أن المنظور العسكري لإيران قد تراجع بشكل كبير.

وجاءت هذه التصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، الذي تسبب في توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

ويمر عبر هذا المضيق نحو 20 % من إنتاج النفط في العالم، ما أدى إلى تكدس مئات السفن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.