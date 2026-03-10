أعلنت شركة أرامكو السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تراجع أرباحها السنوية بنسبة 12% خلال عام 2025 متأثرة بانخفاض أسعار النفط، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخها بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء إن برنامج إعادة الشراء سيجري تنفيذه على مدى 18 شهرا، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز عوائد المساهمين، بعدما اعتمدت الشركة في السابق بشكل أساسي على توزيعات الأرباح الضخمة لإرضاء المستثمرين.

تأتي نتائج أرامكو في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات قوية، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وهجمات إيران على دول الخليج إلى اضطرابات في حركة الشحن وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، ما دفع عددا من المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج.

وكان خام برنت قد قفز إلى نحو 120 دولارا للبرميل -أمس الاثنين- قبل أن يتراجع إلى حوالي 92 دولارا اليوم الثلاثاء.

انخفاض الأرباح والإيرادات

وذكرت أرامكو أن صافي الدخل بلغ 93.3 مليار دولار في 2025، وهو أقل من توقعات مجموعة بورصات لندن التي قدرت الأرباح بنحو 95.6 مليار دولار، بحسب ما نقلت رويترز.

وخلال الربع الرابع، تراجع صافي الربح بنسبة 20.5% ليصل إلى نحو 17.8 مليار دولار، متأثرا بارتفاع تكاليف التشغيل، ما يعني أن الشركة سجلت انخفاضا سنويا في الأرباح للربع الثاني عشر على التوالي.

كما انخفض إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 7.2% ليصل إلى 415.8 مليار دولار، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات.

توزيعات أرباح ضخمة رغم التراجع

وأكدت أرامكو توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.1 مليار دولار للربع الرابع، إضافة إلى 219 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية مرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة أُدخلت بعد الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

إعلان

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 85.5 مليار دولار، مقارنة مع 124 مليار دولار في 2024.

وتعد أرامكو مصدر دخل رئيسيا للمملكة العربية السعودية، إذ تعتمد الحكومة على الوقود الأحفوري في أكثر من نصف إيراداتها.

وتملك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 81.5% من الشركة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 16% أخرى.

وأشارت الشركة كذلك إلى تحسن وضعها المالي، حيث تراجعت نسبة المديونية إلى 3.8% بنهاية 2025 مقارنة مع 4.5% في نهاية 2024، ما يعكس استمرار قوة مركزها المالي رغم تقلبات سوق الطاقة.

وقال رئيس أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر تعليقا على هذه النتائج "حققت أرامكو السعودية نموا قويا وتدفقات نقدية متميزة في عام 2025، مما عزز الثقة في استراتيجيتنا".

وأضاف وفق بيان للشركة : "أسهمت الإدارة المنضبطة لرأس المال لدينا وعملياتنا منخفضة التكلفة والقابلة للتكيف وعالية الموثوقية، في تحقيق أداء مالي قوي، وذلك خلال عام شهد العديد من تقلبات الأسعار".

وتابع النhصر "مكننا ذلك من زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5%، وتعزيز تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين".