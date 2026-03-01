الملاذات الآمنة أولا.. استرتيجية المستثمرين مع الحرب على إيران

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة لأموالهم.

وأفادت وكالة بلومبيرغ أن إمكانية استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، علاوة على ارتفاع أسعار النفط، دفعت مديري المحافظ المالية للبحث عن استثمارات آمنة، مثل السندات الأمريكية والذهب والأصول بالفرنك السويسري.

ونقلت الوكالة عن جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة "ناتيكس" الفرنسية للاستثمارات أن الاستراتيجية التي يتبعها المتداولون هي "الملاذات الآمنة أولا، والأسئلة لاحقا"، موضحا أن "حجم الهجمات والرد الانتقامي الإيراني أكبر من توقعات السوق".

وكان الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5230 دولاراً للأوقية (الأونصة) بنهاية المعاملات يوم الجمعة، وفق وكالة رويترز، وسط توقعات حينها بأن الضربات الأمريكية لإيران وشيكة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1% إلى 5247.90 دولاراً.

الابتعاد عن المخاطر

وبالمقابل شهدت العملات المشفرة تراجعا كبيرا مع بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ثم ارتفع سعرها لنحو 68 ألف دولار للعملة الواحدة، حيث ينظر إليها المستثمرون على أنها عالية المخاطر.

وأوضحت بلومبيرغ أن عمليات بيع بقيمة 1.87 مليار دولار للعملات المشفرة تمت عند مستوى 60 ألف دولار.

وظهر القلق تجاه أسعار النفط بوضوح في الأسواق يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر النفط من خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو/تموز الماضي.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لبورصة نيويورك بنسبة 0.4% وهي أكبر خسارة شهرية منذ مارس/آذار الماضي، وفق بلومبيرغ.

توقعات الخبراء

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بعض الخبراء توقعاتهم لتأثير الحرب في إيران على الأسواق المالية، ومن بينهم:

