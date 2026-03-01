اقتصاد|دولي

الملاذات الآمنة أولا.. استرتيجية المستثمرين مع الحرب على إيران

Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
بورصة وول ستريت تترقب تطورات الحرب في إيران (رويترز)
Published On 1/3/2026

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة لأموالهم.

وأفادت وكالة بلومبيرغ أن إمكانية استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، علاوة على ارتفاع أسعار النفط، دفعت مديري المحافظ المالية للبحث عن استثمارات آمنة، مثل السندات الأمريكية والذهب والأصول بالفرنك السويسري.

ونقلت الوكالة عن جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة "ناتيكس" الفرنسية للاستثمارات أن الاستراتيجية التي يتبعها المتداولون هي "الملاذات الآمنة أولا، والأسئلة لاحقا"، موضحا أن "حجم الهجمات والرد الانتقامي الإيراني أكبر من توقعات السوق".

وكان الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5230 دولاراً للأوقية (الأونصة) بنهاية المعاملات يوم الجمعة، وفق وكالة رويترز، وسط توقعات حينها بأن الضربات الأمريكية لإيران وشيكة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1% إلى 5247.90 دولاراً.

ISTANBUL, TURKEY - APRIL 17: A 500 gram gold bar is seen in a gold shop window on April 17, 2025 in Istanbul, Turkey. Gold prices have surged past the $3.300 per ounce mark amid escalating tensions in the U.S.-China tariff war. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب (غيتي)

الابتعاد عن المخاطر

وبالمقابل شهدت العملات المشفرة تراجعا كبيرا مع بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ثم ارتفع سعرها لنحو 68 ألف دولار للعملة الواحدة، حيث ينظر إليها المستثمرون على أنها عالية المخاطر.

وأوضحت بلومبيرغ أن عمليات بيع بقيمة 1.87 مليار دولار للعملات المشفرة تمت عند مستوى 60 ألف دولار.

وظهر القلق تجاه أسعار النفط بوضوح في الأسواق يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر النفط من خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو/تموز الماضي.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لبورصة نيويورك بنسبة 0.4% وهي أكبر خسارة شهرية منذ مارس/آذار الماضي، وفق بلومبيرغ.

FILE PHOTO: Representation of bitcoin cryptocurrency in this illustration created on September 10, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
تراجع أسعار العملات المشفرة مع بداية الحرب في إيران (رويترز)

توقعات الخبراء

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بعض الخبراء توقعاتهم لتأثير الحرب في إيران على الأسواق المالية، ومن بينهم:

  • رئيس الاستثمار في شركة "أموندي" فنسنت مونتيورز: "في الأجل القصير، وفي انتظار المزيد من الوضوح بشأن تأثير الأحداث في الشرق الأوسط، يمكن توقع زيادة في أسعار النفط ما بين 5% و10%، وارتفاع سعر الذهب وتراجع الأسهم قليلا بنسبة 1%".
  • كبير استراتيجيي آسيا في شركة "إندوسيز" لإدارة الثروات فرانسيس تان: "إذا استمرت الحرب في الخليج لعدة أشهر، فقد يتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، مما سيقلل من أي توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026".
  • مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "إنتغريتي" جو جيلبرت: "أسهم شركات الطاقة والمعادن سوف ترتفع إلى جانب العقارات، وهي القطاعات التقليدية للاستثمار في أوقات الأزمات، كما ستشهد أسهم شركات الدفاع ارتفاعا ملحوظا لزيادة الطلب على منتجاتها".
المصدر: بلومبيرغ + رويترز

