أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لأي تطورات، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت إسرائيل وقف صادرات الغاز إلى مصر، إثر تداعيات الضربة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران.

وأوضحت الوزارة المصرية -في بيان أمس السبت- أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، مشددة على وجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.

وأشارت إلى أنها عملت خلال عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين، عبر تنويع مصادر التوريد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.

كما لفتت إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بما يدعم أمن الطاقة، إلى جانب دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء.

وفيما يخص المنتجات البترولية، أكدت الوزارة زيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاغاز، عبر رفع معدلات التكرير، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية، والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية، وتكوين أرصدة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلية.

توقف الغاز الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل أوقفت صادرات الغاز إلى مصر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مدة التوقف أو الحقول المتأثرة.

ولم تحدد وزارة الطاقة الإسرائيلية الحقول التي شملها الإغلاق، إلا أن إسرائيل تدير 3 منصات بحرية في شرق المتوسط، من بينها حقل ليفياثان وحقل كاريش، اللذان سبق إغلاقهما خلال توترات مماثلة العام الماضي، مما أدى حينها إلى قطع الإمدادات عن مصر.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر لم تسمها قولها إنه جرى إغلاق حقل ليفياثان للغاز الذي تديره شركة شيفرون، كما أعلنت شركة إنيرجيان في بيان لها أن سفينة الإنتاج التابعة لها -التي تخدم عدة حقول إسرائيلية- أغلقت أيضا.

كما نقلت عن مصدرين أن مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل، التي تعد موردا رئيسيا للقاهرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن كميات الغاز التي توقف ضخها تبلغ نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا من حقلي "تمار" و"ليفياثان" الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

ووجهت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي في البلاد بعد الهجوم على إيران أمس السبت.

وتعاقدت مصر في الفترة الأخيرة الماضية على استئجار 5 سفن لتغييز الغاز المسال لضمان أمن الإمدادات، تعمل حاليا في ميناء العين السخنة بطاقة إجمالية تقارب ملياري قدم مكعبة يوميا.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاج الغاز إلى 6 مليارات و400 مليون وحتى 6 مليارات و600 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوما باستثمارات كبرى من الشركات العالمية، بحسب الأناضول.