بورصات المنطقة تتراجع إثر الهجوم على إيران

افتتحت أسواق المنطقة على انخفاض اليوم الأحد متأثرة بتداعيات الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران.

وتراجع المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 4.6% في مستهل التداولات، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.3% وقت كتابة التقرير.

كما تراجع المؤشر الرئيسي في سوق مسقط 3% بداية التداولات قبل أن يقلص خسائره إلى 2% في الوقت الحالي.

وتعرض ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان اليوم لاستهداف بطائرتين مسيرتين.

أما المؤشر القيادي بالبورصة المصرية فكان الخاسر الأكبر حيث تراجع 5.44%، قبل أن يقلص خسائره أيضا.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل وقف صادرات الغاز إلى مصر، إثر تداعيات الضربة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران.

وتعطل بورصة قطر والمؤسسات المالية أعمالها، اليوم الأحد؛ احتفالاً بيوم البنوك في الدولة.

في الكويت أعلن أيضا عن تعليق التداول في البورصة حتى إشعار آخر نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والبلاد.

وفي إيران أُعلن عن تعليق التداول في سوق رأس المال أمس السبت واليوم الأحد.

وقال المحلل المالي مصطفى فهمي أن أسواق الشرق الأوسط ستظل تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في الفترة الحالية والمقبلة وستتحرك بناءا على مستويات التصعيد أو التهدئة.

وأضاف أن الضبابية وعدم وضوح الرؤية ستظلان تسيطران على قرارات المستثمرين.

وتتأثر بورصات المنطقة سريعا بالأحداث الأمنية لارتباطها بقطاعات الطاقة وتدفقات النفط والغاز.

وتزيد مخاوف المستثمرين من أن تؤثر المواجهة الحالية بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة ثانية على سلاسل الإمداد وعمليات شركات الشحن، وتدفق رؤوس الأموال نحو المنطقة.