ارتفاع أسعار النفط خارج البورصة 10% و"أوبك بلس" يزيد الإنتاج

قفزت أسعار خام برنت -اليوم الأحد- بنسبة 8-10% لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل في التداولات خارج البورصة، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وإعلان إيران استهداف ناقلة في مضيق هرمز.

وأعلنت سلطنة عمان اليوم أن ناقلة النفط "سكايلايت" التي ترفع علم جمهورية بالاو تعرضت للاستهداف على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 شخصًا، بينهم 15 هنديا و5 إيرانيين، مع إصابة 4 منهم تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني، أكدت طهران أنها استهدفت ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز متجاهلة التحذيرات، فيما تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد للناقلة وهي تشتعل فيها النيران بعد الهجوم.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات النفط العالمية، حيث يعبر منه نحو 20% من النفط العالمي، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية له تأثير مباشر على أسواق الطاقة وأسعار الخام.

ويأتي هذا في وقت أوقفت فيه شركات شحن يابانية وعالمية مرور ناقلات النفط عبر المضيق، وسط تحذيرات من تصاعد المخاطر على الملاحة البحرية.

وتداول النفط خارج البورصة يعني بيع وشراء النفط الخام أو المنتجات النفطية بشكل ثنائي مباشر بين طرفين أو عبر وسيط بدلا من تنفيذ الصفقات عبر منصة بورصة مركزية بعقدٍ موحّد.

أوبك تزيد الإنتاج

واتفق تحالف أوبك بلس اليوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا، ⁠وذلك بالتزامن مع الحرب ⁠الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد طهران الذي عطل تدفقات النفط من أعضاء رئيسيين بالتحالف في الشرق الأوسط.

وزاد أوبك بلس من قبل إنتاج النفط للتخفيف من وطأة تعطل ⁠الشحنات وقت الأزمات، لكن محللين يقولون إن التحالف لديه حاليا طاقة إنتاج احتياطية ضئيلة للغاية لن تشكل تأثيرا كبيرا في زيادة الإمدادات بشكل ملموس، باستثناء السعودية التي تقود التحالف وكذلك الإمارات.

وأعلنت أوبك بلس في بيان اليوم أنها سترفع إنتاجها 206 آلاف برميل يوميا بدءا من أبريل/نيسان المقبلة.

وقالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث إلى الصحافة، إن التحالف ناقش خيارات تتراوح بين 137 ألفا و548 ألف برميل يوميا، وفق ما تنقل رويترز.

وتمثل الزيادة المتفق عليها أقل من 0.2% من إجمالي الإمدادات العالمية.

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل السعودية والإمارات، زيادة إنتاجها وصادراتها تحسبا لأي هجمات أمريكية على إيران.

ورجح محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا مع فتح الأسواق غدا الاثنين، وسط توقعات بأن تتجاوز 100 دولار للبرميل إذا استمر التصعيد العسكري.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد يومين من الضربة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران أودت بحياة أكثر من 200 شخص، بينهم مسؤولون بارزون، ما دفع طهران للرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل و27 قاعدة أمريكية في المنطقة، بما في ذلك موانئ ومبان مدنية.