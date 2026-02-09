نصحت الجهات التنظيمية الصينية المؤسسات المالية بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في ضوء مخاوف بشأن مخاطر التركيز وتقلبات السوق، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وحث المسؤولون البنوك على الحد من مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية، وأصدروا تعليمات للبنوك التي لديها انكشاف كبير عليها بتقليص مراكزها (بيع بعضها)، وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لطبيعة المداولات الخاصة، حسب بلومبيرغ.

ولا يسري التوجيه على حيازات الدولة الصينية من سندات الخزانة الأمريكية.

أوضحت المصادر أن هذا التوجيه، الذي تم إبلاغه شفهيا لبعض أكبر البنوك في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، يعكس تزايد قلق المسؤولين من أن الحيازات الكبيرة من الديون الحكومية الأمريكية قد تعرض البنوك لتقلبات حادة، وتشابه هذه المخاوف تلك التي أعربت عنها الحكومات ومديرو الصناديق في أماكن أخرى وسط جدل محتدم حول مكانة الديون الأمريكية كملاذ آمن وجاذبية الدولار.

تنويع مخاطر السوق

أوضحت مصادر مطلعة نقلت عنها بلومبيرغ من دون كشف هويتها أن هذه الخطوة جاءت في إطار تنويع مخاطر السوق، وليس لها أي علاقة بالمناورات الجيوسياسية أو فقدان الثقة الجوهري في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، مضيفة أن المسؤولين لم يحددوا أي هدف محدد من حيث الحجم أو التوقيت.

وبينما لا تزال التوترات قائمة بين بكين وواشنطن، فقد استقرت العلاقات في أعقاب الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي.

وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية عقب هذا الخبر، مع ارتفاع طفيف في عوائدها عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال تداولات فترة ما بعد الظهر في آسيا. وانخفض الدولار 0.28% مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، وقت إعداد هذا التقرير.

لقاء مرتقب

يعتزم الرئيس دونالد ترمب، الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع شي جين بينغ الأسبوع الماضي، لقاء الزعيم الصيني في قمة رئاسية في بكين في أقرب وقت ممكن في أبريل/نيسان، وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات التنظيمية للبنوك الصينية بشأن سندات الخزانة صدرت قبل مكالمة الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة السندات المقومة بالدولار التي بحوزة البنوك الصينية حوالي 298 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي، ولم يتضح بعد حجم سندات الخزانة الأمريكية ضمن هذه السندات.

يأتي حذر الصين في ظل تزايد تساؤلات المستثمرين العالميين حول انضباط واشنطن المالي، وتصاعدت المخاوف بشأن التزام ترمب بقوة الدولار واستمرار استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وأشار ترمب في أواخر يناير/كانون الثاني إلى ارتياحه لانخفاض قيمة الدولار مؤخرا، والذي ساهم في وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2022، في حين ساهم انخفاض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن تزايد المخاطر المالية في ذلك.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، أي بزيادة تتجاوز 500 مليار دولار عن العام السابق.

وتراجعت حيازات الصين الإجمالية من سندات الخزانة الأمريكية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بصورة مستمرة خلال العقد الماضي، وبعد أن كانت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة في العالم، تفوقت عليها اليابان في عام 2019، ثم المملكة المتحدة في العام الماضي.

وانخفضت احتياطيات الصين من السندات الحكومية إلى النصف تقريبا منذ ذروتها في عام 2013، لتصل إلى 683 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

ويرى محللون أن الانخفاض الفعلي قد يكون أقل، وربما تكون بكين نقلت جزءا من حيازاتها إلى حسابات حفظ أصول في أوروبا.