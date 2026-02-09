صعود تاريخي لمؤشر "نيكي" الياباني بعد فوز تاكايتشي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي -اليوم الاثنين- وتجاوز حاجز 56 ألف نقطة لأول مرة في بداية التعاملات، وذلك عقب الفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد.

وواصل "نيكي" الصعود ليرتفع فوق 4% إلى 56380 نقطة، في حين زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 3789.14 نقطة، وقت كتابة التقرير.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب يواصل الصعود والفضة تقفز مع تراجع الدولار

الذهب يواصل الصعود والفضة تقفز مع تراجع الدولار list 2 of 2 كيف تغير المرأة الحديدية في اليابان اقتصاد بلادها؟ end of list

وكان سهم بنك "أوزورا" الأعلى ارتفاعا على المؤشر بنسبة 2.7%، تلته أسهم "طوكيو غاز" و"جي إف إي هولدينغز".

ومنذ أن بدأت صعودها لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان شهر أكتوبر/تشرين ⁠الأول، دفعت سياسات تاكايتشي الاقتصادية الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية مرتفعة، بينما تسببت في موجة بيع حادة للسندات الحكومية والين.

وانخفض الين قليلا مقابل الدولار في بداية التداولات الآسيوية، قبل أن يقلص خسائره لاحقا ويستقر في أحدث التعاملات عند 156.45 ينا للدولار الواحد.

وتسعى ساناي تاكايتشي إلى إحداث تغييرات واسعة في اقتصاد بلدها عبر خطط عملت على تنفيذها خلال 110 أيام من رئاسة الحكومة.

وتخطط تاكايتشي لزيادة واسعة في النفقات العامة لدعم النمو الاقتصادي، لكنها أثارت، كذلك، مخاوف من تصاعد حجم ديون الحكومة اليابانية الهائلة.

ويبلغ حجم الدين الياباني الحكومي ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وجعل من البلاد أكبر دولة مثقلة بالديون بين الاقتصادات المتقدمة.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان حوالي 4 تريليونات دولارات في عام 2024، وفق آخر البيانات المتاحة من البنك الدولي، فيما لم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024 حوالي 0.1%، وهي نسبة ضعيفة توضح أسباب توجه تاكايتشي لبرامج لتحفيز النمو.