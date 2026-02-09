جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقا يعزز التعاون في التجارة والاستثمار

وقّع وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو ونظيره الصيني وانغ وينتاو اتفاقا للتعاون في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد المنعقدة هذا الأسبوع في بكين.

ويهدف الاتفاق إلى منح الصادرات الجنوب أفريقية دخولا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية، في وقت تسعى فيه بريتوريا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية.

وقد ركّزت المحادثات على تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم صادرات ذات قيمة مضافة أعلى، وقد شملت المناقشات مجالات متعددة مثل التصنيع، والبنية التحتية، والتجارة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتعاون التكنولوجي، وهي قطاعات ترى الحكومتان أنها قادرة على دفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات جديدة.

خلفية النزاع التجاري مع واشنطن

ويأتي هذا التحرك في ظل خلاف تجاري متصاعد بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لبريتوريا، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 30%. هذا النزاع دفع السلطات الجنوب أفريقية إلى البحث عن بدائل في الأسواق الآسيوية لتأمين شروط أكثر ملاءمة لقطاعات التعدين والزراعة والصناعة.

وقد شهدت العلاقات التجارية بين بريتوريا وبكين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الصين سوقا رئيسية للمعادن والمنتجات الزراعية والصناعية الجنوب أفريقية، بينما تستورد جنوب أفريقيا من الصين معدات وآلات ومنتجات إلكترونية وسلعا استهلاكية متنوعة.

وبحسب بيانات المركز الدولي للتجارة، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليارات دولار عام 2024، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل الاتفاق الجديد، الذي يتوقع أن يفتح آفاقا أوسع أمام الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.