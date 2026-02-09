الذهب يواصل الصعود والفضة تقفز مع تراجع الدولار

واصل الذهب والفضة مكاسبهما، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5035.3 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، بعد ارتفاعه بنحو 4% يوم الجمعة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف تغير المرأة الحديدية في اليابان اقتصاد بلادها؟

كيف تغير المرأة الحديدية في اليابان اقتصاد بلادها؟ list 2 of 2 أسواق الخليج ترتفع والبورصة المصرية عند مستوى قياسي جديد end of list

وزادت العقود الأمركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.6% إلى 5060.7 دولارا للأونصة.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى نحو 82 دولارا بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير/شباط، مما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

وفي الأسواق الآسيوية، قفزت الأسهم إلى أعلى مستوياتها مدفوعة بالفوز الساحق الذي حققته رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، في الانتخابات، مما عزز التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت عقب الانتعاش الأخير.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الأحد، إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس المجلس، وهو المعروف بانتقاده لمشتريات "المركزي" من السندات.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، مع ترجيح الخفض الأول في يونيو/حزيران المقبل.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

إعلان

وكان التقرير قد تأجل عن موعده الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر 4 أيام.

سياسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، إن الاعتراف بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم هو مفتاح نجاح المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في عُمان، يوم الجمعة، بهدف إحياء الجهود الدبلوماسية وسط تعزيزات بحرية أميركية بالقرب من إيران.

وبالنسبة للمعادن الأخرى: