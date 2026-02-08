أكبر شركة لحوم في العالم توسع عملياتها في الشرق الأوسط

قالت شركة جيه.بي.إس العالمية لإنتاج الأغذية، وهي أكبر شركة لحوم في العالم، اليوم الأحد، إنها استحوذت على حصة 80% في الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، لتوسع بذلك حضورها في سوق سريعة النمو تعتمد منذ فترة طويلة على واردات الأغذية.

وتستثمر جيه.بي.إس 150 مليون دولارِ لإنتاج الدواجن ولحوم البقر والأغنام داخل منشأتين في سلطنة عمان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيلبرتو تومازوني للصحفيين إن جيه.بي.إس بحاجة إلى تطوير سلسلة إمداد في الشرق الأوسط، مضيفا أنها ستعمل على تربية الدواجن بنفسها وأنها تعتزم شراء الأبقار والأغنام من المزارعين في سلطنة عمان ودول شمال أفريقيا.

وأضاف تومازوني أن الشركة لديها منشأة بالفعل في عمان لإنتاج لحوم البقر والأغنام ولكنها متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا.

بدء الإنتاج

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون 6 أشهر بالنسبة للحوم البقر والأغنام، وفي غضون عام بالنسبة للدواجن.

وستحتفظ الشركة العمانية للاستثمار الغذائي، شريكة جيه.بي.إس، بحصة 20% في المشروع المشترك.

وتتوقع الشركتان الوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 300 ألف طنِ في المصنعين.

ومن المقرر أن يعمل المصنعان على تجهيز نحو ألف رأسِ من البقر وخمسة آلاف من الأغنام و600 ألف دجاجةِ يوميا.

وتتوسع كبرى شركات الأغذية البرازيلية في الشرق الأوسط، حيث أصبح الأمن الغذائي قضية ملحة بعد أن عطلت جائحة كوفيد-19 سلاسل التوريد العالمية.

وتعمل شركة جيه.بي.إس بالفعل في مجال إنتاج اللحوم في السعودية والإمارات، في حين أن منافستها بي.آر.إف عززت شراكاتها في المنطقة، بالتزامن مع التخطيط لإدراج أسهمها في بورصة الرياض.

ومن شأن الخطوة التي أقدمت عليها جيه.بي.إس أن تخفف من الآثار المحتملة للتوتر التجاري العالمي من خلال توسيع الإنتاج إلى مناطق جغرافية جديدة مع بناء مرافق متكاملة في منطقة تتسم بالدخل المرتفع ومعدلات مواليد عالية.