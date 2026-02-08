أسواق الخليج ترتفع والبورصة المصرية عند مستوى قياسي جديد

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد بعد تقدم إيجابي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، في حين أنهى المؤشر المصري تعاملات اليوم عند مستوى قياسي مرتفع جديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان بدأت "بشكل جيد" ومن المقرر أن تستمر، في تصريحات قد تساعد على تهدئة المخاوف من اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.3%، مدفوعا بصعود 0.5% في سهم بنك الراجحي.

وصعد سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 3.5%، بعد زيادة توزيعات الأرباح في النصف الثاني من العام.

وقال محلل الأسواق لدى إكس تي بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميلاد عازر إن معنويات السوق ارتفعت بفضل الاجتماع الدبلوماسي، الذي خفف الضغوط الجيوسياسية السابقة على المؤشرات الإقليمية.

وأضاف: "السوق مستعدة فيما يبدو لمواصلة مسارها الصعودي، مدعومة بالأساسيات الاقتصادية غير النفطية القوية وتوقعات النمو لهذا العام، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من إعلانات أرباح الربع الرابع من الشركات الكبرى مثل أرامكو".

بورصة قطر

ارتفع المؤشر في قطر 0.5%، مستفيدا من مكاسب سهم شركة صناعات قطر 1.1%.

واستقر مؤشر البحرين عند الإغلاق عند 2060 نقطة، فيما كسب المؤشر في عمان 2.2%، وأضاف المؤشر في الكويت 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق على ارتفاع 0.6%، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس السبت إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميغاهيرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفتها بأنها "أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر".

وأشار عازر إلى أن هذا الارتفاع مدعوم بتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي، مما عزز المعنويات العامة في السوق.