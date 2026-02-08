اقتصاد|نقود وعملات|الولايات المتحدة الأميركية

وارش: الذكاء الاصطناعي سيساعد على خفض سعر الفائدة

FILE PHOTO: Kevin Warsh, Fellow in Economics at the Hoover Institution and lecturer at the Stanford Graduate School of Business, speaks during the Sohn Investment Conference in New York City, U.S., May 8, 2017. REUTERS/Brendan Mcdermid/File Photo
وارش يقدم الأساس لخفض الفائدة استنادا لطفرة الذكاء الاصطناعي (رويترز)
قال كيفين وارش -الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)- إن التطور في الذكاء الاصطناعي سيزيد من الإنتاجية، الأمر الذي يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة.

ولابد أن يحصل وارش على موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول الرئيس الحالي للمجلس في شهر مايو/آيار المقبل.

وأضاف وارش -حسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز– أن "الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى أكبر موجة نشهدها في حياتنا من رفع الإنتاجية، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل".

وتابع أن هذا "سيزيد الإنتاج ويمهد الطريق أمام الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي -ما بين 3.5% و 3.75%- دون أن يؤدي هذا إلى رفع الأسعار".

 

IN FLIGHT - FEBRUARY 06: U.S. President Donald Trump gaggles with reporters while aboard Air Force One on February 6, 2026 en route to Palm Beach, Florida. The President is spending the weekend at Mar-a-Lago, his private club. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترمب أكد أن وارش مؤيد لخفض أسعار الفائدة (الفرنسية)

 رؤية مختلفة

غير أن فايننشال تايمز ذكرت أن نحو 60% من بين 45 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع للرأي قام به مركز كلارك للأسواق المالية بجامعة شياكاغو، لديهم رؤية مخالفة لما قاله وارش، ويرون أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسعار وسعر الفائدة، سيكون محدودا.

ونقلت الصحيفة عن فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية، قوله إنه حتى لو نجح الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشكل مؤثر، فإن زيادة الطلب على الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع" قد ترفع التضخم بشكل مؤقت إذا لم تكن هناك سياسة نقدية تحد من ارتفاعه".

وتظهر رؤية جيفرسون أن مساعي وارش لإقناع أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة، "ستكون صعبة"، وفق وصف الصحيفة.

WASHINGTON, DC - JANUARY 28: Federal Reserve Chair Jerome Powell pauses while speaking during a press conference following the Federal Open Markets Committee meeting at the Federal Reserve on January 28, 2026 in Washington, DC. Powell announced that interest rates will remain steady at 3.5 - 3.75 percent. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترمب وجه انتقادات حادة إلى جيروم باول لعدم خفضه الفائدة بمعدلات أسرع (الفرنسية)

ضغوط ترمب لخفض الفائدة

تأتي تصريحات وارش بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية بعد مقابلة تلفزيونية مع ترمب أوضح فيها أنه ما كان ليختاره رئيسا جديدا للاحتياطي الفدرالي، لو لم يكن مؤيدا لخفض أسعار الفائدة.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إن وارش يتفهم رغبته في خفض أسعار الفائدة، مضيفا "لكنني أعتقد أنه يريد ذلك على أي حال"، إذ إنها "مرتفعة جدا"، وفق وصفه.

ووجه ترمب انتقادات حادة ومتكررة لرئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ووصفه بأنه "عنيد" و"متأخر جدا".

وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، لكنه عاد ليثبت الفائدة من جديد في اجتماعه الأخير في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين الحد من التضخم من جهة ورفع مستوى التوظيف من جهة أخرى.

