في تحول تاريخي.. مبيعات السيارات الكهربائية تهيمن على السوق الصيني 2025

تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية لأول مرة مبيعات سيارات الوقود التقليدي، في مؤشر على تسارع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وترسيخ موقع الصين كأكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية.

ووفق بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن نحو 13 مليون سيارة خلال عام 2025، مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق، ومتقدمة على مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي التي تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليون سيارة، وهو أدنى مستوى تسجله منذ 15 عاما بحسب جمعية ركاب السيارات الصينية.

ويعتبر هذا التحول، وفق ما ورد في النشرة الاقتصادية على الجزيرة مباشر، تحوّلا تاريخيا في سوق السيارات بالصين، في وقت يدخل فيه قطاع السيارات الكهربائية في الصين عام 2026 بزخم أضعف مقارنة بالسنوات السابقة، مع بدء تراجع برامج الدعم الحكومي التي شكلت ركيزة أساسية لنمو الطلب. وتشير تقديرات نقلتها وكالة بلومبيرغ إلى أن السوق يمر بمرحلة إعادة توازن دقيقة بين العرض والطلب، في ظل تقلص الإعانات وازدياد حساسية المستهلكين للأسعار.

وتتوقع التقديرات تباطؤ نمو مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة إلى نحو 10% خلال عام 2026، بعد نمو بلغ 18% في 2025، وسط مسار متقلب للسوق يتسم بفتور في منتصف العام، واحتدام المنافسة السعرية، وفائض في الطاقة الإنتاجية.

وفي حين تظل الصادرات متنفسا مهما للقطاع بعد نموها بنحو 20% خلال العام الماضي، فإنها تواجه مخاطر متزايدة بفعل القيود التجارية والرسوم الجمركية في الأسواق الخارجية، ما قد يحد من قدرتها على تعويض أي تباطؤ إضافي في الطلب المحلي داخل الصين.