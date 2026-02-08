أكبر 10 شركات تهيمن على صناعة النفط والغاز في العالم

لا يزال النفط حجر الزاوية في منظومة الطاقة العالمية، إذ يشكل عصب الاقتصادات، ويوجه تدفقات التجارة، ويدعم النمو الصناعي وقطاع النقل حول العالم.

ورغم التسارع في تبني مصادر الطاقة المتجددة وتنامي الالتزامات السياسية بخفض الانبعاثات، تواصل شركات النفط الكبرى لعب دور محوري في سلاسل الإمداد العالمية ومحافظ الاستثمار، من خلال تزويد الأسواق بملايين البراميل من المنتجات البترولية يوميا لتشغيل وسائل النقل والصناعة والبتروكيميائيات.

وتتركز أكبر شركات النفط والغاز في دول ذات ثقل اقتصادي وطاقة إنتاجية هائلة، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

وفي هذا السياق، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 860 ألف برميل يوميا في عام 2026.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن المواد الأولية البتروكيميائية ستقود نمو الطلب في عام 2026، لترتفع حصتها إلى أكثر من 60% مقارنة بنحو 40% في عام 2025.

أكبر 10 شركات نفط في العالم

تهيمن شركات نفط عالمية كبرى على صناعة وإنتاج النفط والغاز في العالم.

وسنتعرف معكم في هذا التقرير على أكبر 10 شركات نفط في العالم، من حيث القيمة السوقية والإيرادات وحجم الإنتاج والأرباح.

ويُقصد بالقيمة السوقية إجمالي قيمة أسهم الشركة المتداولة في البورصة، وتُعد مؤشرا رئيسيا يُستخدم لقياس حجم الشركة وقيمتها في الأسواق المالية وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

وتُعرف الإيرادات بأنها إجمالي الدخل المتحقق من بيع السلع أو الخدمات قبل خصم أي تكاليف أو مصاريف تشغيلية، بخلاف الأرباح التي تُحسب بعد استبعاد النفقات والضرائب، ما يجعل الإيرادات مؤشرا أساسيا على حجم النشاط التشغيلي للشركة وفقا للمصدر نفسه.

1- أرامكو

تعد الشركة السعودية إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، وتدير احتياطيات هيدروكربونية ضخمة تبلغ نحو 250 مليار برميل مكافئ نفطي، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

كما تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتملك طاقات إنتاجية كبيرة في البتروكيميائيات وفقا لمنصة الشركة.

القيمة السوقية: 1.65 تريليون دولار وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

حجم الإيرادات عام 2024: 480.57 مليار دولار وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

صافي الدخل عام 2024: 106.2 مليار دولار بحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو.

حجم الإيرادات خلال النصف الأول من 2025: 223.13 مليار دولار وفقا للتقرير نصف السنوي لعام 2025 للشركة. كما وصلت الإيرادات إلى 312.17 مليار دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

صافي الدخل خلال النصف الأول 2025: 49.6 مليار دولار وفقا للمصدر السابق. وزادت الأرباح إلى 75.6 مليار دولار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

حجم الإنتاج: 12 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا وفقا لرويترز.

2- إكسون موبيل

واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم، وتمتد عمليات الشركة، ومقرها الرئيسي بولاية تكساس، إلى عشرات الدول عبر أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مع حضور بارز في الولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا، إضافة إلى مشاريع وعمليات في الشرق الأوسط، وشبكة واسعة من مصافي التكرير ومجمعات البتروكيميائيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وفقا لمنصة الشركة.

القيمة السوقية: 628.6 مليار دولار وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

حجم الإيرادات عام 2024: 339.24 مليار دولار وفقا للمصدر السابق والتقرير السنوي للشركة.

صافي الربح عام 2024: 33.7 مليار دولار وفقا لمنصة الشركة.

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 85.29 مليار دولار وفقا لمنصة إنفستنغ.

حجم الأرباح للربع الثالث 2025: 7.5 مليار دولار وفقا للموقع الرسمي للشركة.

حجم الإنتاج: بلغ صافي إنتاجها العالمي من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والبيتومين والزيوت الاصطناعية 3.38 مليون برميل يوميا في الربع الثالث 2025.

3- شيفرون

شركة نفط وغاز عالمية متعددة الجنسيات مقرها في الولايات المتحدة، وتُعد واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم.

تنشط الشركة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى التكرير والتسويق والبتروكيميائيات، وتشكل جزءًا من البنية الأساسية للقطاع النفطي العالمي من خلال امتلاكها أصولا ومشاريع في مواقع إنتاج وتكرير عديدة حول العالم.

القيمة السوقية: 361.6 مليار دولار وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

حجم الإيرادات عام 2024: 193.41 مليار دولار وفقا لمنصة "كومبانيز ماركت كاب".

صافي الربح عام 2024: 17.66 مليار دولار وفقا للتقرير السنوي للشركة.

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 49.7 مليار دولار وفقا لتقرير الربع الثالث.

حجم الأرباح للربع الثالث 2025: 3.6 مليار دولار وفقا لتقرير الربع الثالث.

حجم الإنتاج: 4.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميا وفقا للمصدر السابق.

4- بتروتشاينا

تُعد شركة بتروتشاينا المحدودة أكبر شركة نفط صينية، ولديها شبكة تضم أكثر من 18 ألف محطة وقود، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة في العالم.

القيمة السوقية: 291.6 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 408.19 مليار دولار

صافي الربح عام 2024: 22.7 مليار دولار وفقا لوكالة رويترز.

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025 : 101.3 مليار دولار، وفق تقرير الربع الثالث للشركة.

صافي الأرباح للربع الثالث 2025: 6 مليارات دولار حسب المصدر السابق .

حجم الإنتاج: أنتجت الشركة 941.8 مليون برميل من النفط الخام في عام 2024 وفقا لمنصة "ستاتيستا".

5- شل

تُعد شركة "شل"، وهي شركة مشتركة بريطانية هولندية، واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وتنشط في أكثر من 140 دولة، ويعمل لديها حوالي 83 ألف موظف حول العالم.

القيمة السوقية: 215.56 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 284.31 مليار دولار

صافي الأرباح 2024: 16.1 مليار دولار

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 68.2 مليار دولار وفق تقرير الربع الثالث للشركة.

صافي الأرباح للربع الثالث 2025: 5.3 مليار دولار وفق المصدر السابق.

حجم الإنتاج: بلغ إجمالي إنتاج شركة شل من النفط والغاز 2.82 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثالث 2025.

6- توتال إنرجيز

شركة طاقة متكاملة عالمية تنتج وتسوق مجموعات واسعة من مصادر الطاقة تشمل النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقة المتجددة والكهرباء.

وتعمل الشركة الفرنسية في أكثر من 120 دولة، ويعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في مختلف أرجاء العالم وفقا لمنصة الشركة.

القيمة السوقية: 158.2 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 195.61 مليار دولار

صافي الأرباح 2024: 18.3 مليار دولار وفقا لشبكة "سي أم بي سي".

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 43.84 مليار دولار وفقا لمنصة "إنفستنغ".

صافي الأرباح للربع الثالث 2025: 3.7 مليار دولار وفقا لتقرير الربع الثالث للشركة.

حجم الإنتاج: من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط والغاز للربع الثالث من عام 2025 حوالي 2.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا وفقا لمنصة الشركة.

7- سينوك

تأسست الشركة الوطنية للنفط البحري "سينوك"، المملوكة للدولة الصينية، في العام 1982، وتُعد أكبر منتج للنفط والغاز البحري في البلاد.

تركز أعمالها على استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه البحرية داخل الصين وخارجها، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، ولديها استثمارات ومشاريع في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، ويعمل فيها أكثر من 22 ألف موظف في أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم.

القيمة السوقية: 151.7 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 59.18 مليار دولار

صافي الأرباح 2024: نحو 19 مليار دولار وفق وكالة رويترز.

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 104.9 مليار يوان (14.7 مليار دولار) وفقا لوكالة رويترز.

صافي الأرباح للربع الثالث 2025: 4.55 مليار دولار وفقا لوكالة رويترز.

حجم الإنتاج: حققت سينوك المحدودة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 صافي إنتاج بلغ 578.3 مليون برميل من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 6.7% على أساس سنوي وفقا لمنصة الشركة.

8- كونوكو فيليبس

شركة كونوكو فيليبس هي ثالث أكبر شركة نفط أمريكية، تنشط في عدد من الولايات الأمريكية وضمنها ألاسكا، فضلا عن خليج المكسيك، وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى آسيا والمحيط الهادئ.

القيمة السوقية: 133 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 54.74 مليار دولار

صافي الأرباح 2024: 9.2 مليار دولار وفقا للتقرير السنوي للشركة.

حجم الإنتاج عام 2024: نحو 2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا وفقا للمصدر السابق

حجم الإيرادات للربع الثالث 2025: 15.5 مليار دولار وفقا لتقرير الربع الثالث للشركة.

صافي الأرباح للربع الثالث 2025: 1.7 مليار دولار وفقا لتقرير الربع الثالث للشركة.

حجم الإنتاج في الربع الثالث 2025: 2.4 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا وفقا للمصدر السابق.

9-سينوبك

أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية وفقا لوكالة رويترز، وتعمل في تكرير النفط، والبتروكيماويات، وتسويق الوقود، واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، ولها نشاط واسع داخل الصين، وحضور دولي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

القيمة السوقية: 113.3 مليار دولار

حجم الإيرادات عام 2024: 422.7 مليار دولار وفقا لياهو فاينانس

صافي الدخل 2024: 6.74 مليار دولار وفقا للمصدر السابق

صافي الربح للربع الثالث 2025: 1.19 مليار دولار وفقا لوكالة رويترز.

حجم التكرير والمعالجة للربع الثالث 2025: بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2025، قامت الشركة بمعالجة 186.4 مليون طن متري (5 ملايين برميل يوميا) من النفط الخام، أو حوالي 4.98 مليون برميل يومياً وفقا للمصدر السابق.

10- إنبريدج

هي شركة كندية تدير أكبر نظام لخطوط أنابيب النفط الخام والسوائل في العالم، عبر شبكة من الخطوط في كندا والولايات المتحدة.