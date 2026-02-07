عاجل | وزير الاستثمار السعودي: نطلق اليوم صندوقا استثماريا في المشاريع الكبرى بسوريا

أعلنت السعودية اليوم السبت إطلاق صندوق "إيلاف" للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا، وذلك خلال توقيع اليوم عقود إستراتيجية بين الحكومتين السورية والسعودية في قصر الشعب في دمشق، وشملت العقود قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله:

نطلق اليوم رسمياً أعمال تأسيس صندوق إيلاف للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا.

سنوقع اليوم اتفاقية مشروع "سيلك لينك" الذي يُعد من أكبر مشروعات البنية التحتية الرقمية في سوريا، وربما من بين الأضخم عالمياً، كما سنوقع أكبر اتفاقية للمياه على مستوى العالم بين البلدين، وذلك برعاية شركة "أكوا" السعودية.

تم تفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين سوريا والسعودية بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

وجودنا اليوم في دمشق يأتي امتداداً لمسار واضح يستند إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك بين البلدين.

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي:

تهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتطوير منظومات الربط الرقمي، وتأسيس شركة طيران سورية سعودية لتعزيز الربط الجوي، وتشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة.

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل: