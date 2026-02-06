شركتان يابانية وماليزية تسعيان لحصص بحقل الشمال القطري

كشفت مصادر مطلعة لرويترز أن شركة "ميتسوي" (Mitsui) اليابانية باتت في مراحل متقدمة من المفاوضات للاستحواذ على حصة في مشروع "حقل الشمال الجنوبي" التابع لشركة قطر للطاقة، كما أبدت شركة بتروناس الماليزية اهتمامها بالاستثمار في حقل الشمال.

وذكرت 5 مصادر أن المحادثات بين الشركتين اليابانية والقطرية وصلت إلى وضع اللمسات النهائية على البنود، في حين لم تفصح المصادر عن حجم الحصة أو قيمتها المالية نظرا لسرية المفاوضات.

وقالت ميتسوي في ‌عام 2023 إنها تدرس شراء حصة في المشروع لضمان إمدادات مستقرة ⁠من الغاز الطبيعي المسال.

ومن شأن هذه الصفقة أن توسع نطاق التعاون بين الشركتين بعد أن وقعت ميتسوي اتفاقية مدتها 10 سنوات مع قطر للطاقة في عام 2024، لتوريد المكثفات، وهي منتج ثانوي لعملية إنتاج الغاز الطبيعي.

ورفضت شركة ميتسوي التعليق، كما لم يصدر رد رسمي من قطر للطاقة حتى الآن.

رغبة بتروناس

في المقابل، قال أحد المصادر لوكالة رويترز إن عملاق الطاقة الماليزي بتروناس عبر أيضا عن اهتمامه ‌بحصة ضمن خطة توسعة مشروع حقل الشمال، ولم يدل بتفاصيل أخرى.

وكانت شركة بتروناس وقعت أول أمس الأربعاء مع قطر للطاقة اتفاقية لمدة 20 عاما لتوريد مليوني طن سنويا تبدأ في 2028.

أمن الطاقة

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه اليابان لتنويع مصادر طاقتها لمواجهة الطفرة في استهلاك الكهرباء المدفوع بتوسع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي ظل تحديات تواجه مشروعات الطاقة المتجددة (الرياح) محليا.

ووفقا للمصادر، فإن الصفقة ستمنح قطر، ثاني أكبر منتج للغاز المسال عالميا، نفوذا أكبر في السوق اليابانية.

توسعة الحقل

يعد مشروع توسعة حقل الشمال الأكبر من نوعه في العالم، ويهدف لرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.

إعلان

وتقدر تكلفة المرحلة الثانية (حقل الشمال الجنوبي) بنحو 17.5 مليار دولار، وتستهدف إضافة 16 مليون طن سنويا للإنتاج الإجمالي.

وتمتلك قطر للطاقة حاليا حصة 75% في هذا المشروع، بمشاركة شركات عالمية مثل "توتال إنرجيز" الفرنسية و"شل" الهولندية البريطانية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية.