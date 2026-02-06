فولكس فاغن تستدعي أكثر من 206 آلاف سيارة في الصين

أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية اليوم الجمعة أنها ستسدعي 206 ألفا و12 سيارة من طراز "أودي كيو2 إل" المصنّعة محليا في الصين بين أغسطس/آب 2018 ويناير/كانون الثاني 2025، وذلك ضمن مشروعها المشترك مع شركة "فاو" المملوكة من الحكومة الصينية.

ونقلت وكالة رويترز عن الجهات الرقابية الصينية على سوق السيارات أن المواد اللاصقة المستخدمة لتثبيت الألواح الخارجية لعمود سيارة "أودي كيو 2 إل" قد تتدهور تحت ظروف "الحرارة والرطوبة المرتفعتين على المدى الطويل"، ما قد يؤدي في حالات قصوى، إلى انفصال هذه الألواح أثناء القيادة، مشكلا بذلك خطرا على مستخدمي الطريق.

ويأتي الاستدعاء في إطار إجراءات السلامة الوقائية التي تفرضها الجهات التنظيمية في الصين، وقالت السلطات الألمانية إن فولكس فاغن ستعالج الخلل المحتمل في المركبات المتأثرة.

وضع فولكس فاغن

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية تسعى إلى وقف تراجعها في السوق الصينية واستعادة مكانتها عبر خطة توسع واسعة تعتمد على إطلاق عدد كبير من الطرز الجديدة، في محاولة للحاق بالمنافسة المتسارعة في قطاع السيارات الكهربائية.

وكانت مبيعات فولكس فاغن في الصين، التي لا تزال أهم أسواقها عالميا، قد تراجعت العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى أقل من 2.7 مليون مركبة.

وأعلنت المجموعة في نهاية الشهر الماضي عزمها طرح 20 طرازا كهربائيا جديدا خلال العام الجاري وحده، في أكبر حملة إطلاق طرازات تشهدها في تاريخها، بهدف إنعاش المبيعات وتعزيز حضورها في أكبر سوق سيارات في العالم.