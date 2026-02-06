صعود جديد للذهب والفضة مع تراجع الدولار ومخاوف جيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 4% و5.3% على التوالي وذلك بدعم من تراجع الدولار واستمرار المخاوف بشأن التوتر الإيراني الأمريكي.

وبحلول الساعة الثالثة مساءا بتوقيت غرينتش، سجلت أوقية الذهب في السوق الفوري سعر 4963 دولارا، واستعاد المعدن خسائر تكبدها خلال جلسة آسيوية متقلبة أعقبت هبوطا بنسبة 3.9% أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لتسليم أبريل/نيسان بـ2%% إلى 4987.9 دولارا للأونصة/الأوقية، بدعم ضعف مؤشر الدولار حيث تراجع 0.3%، والذي يعد عامل جذب للمشترين الأجانب.

شراء بدافع التفاؤل

وقال كبير المحللين لدى "كيتكو ميتالز" جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد عمليات شراء عند الانخفاض من متعاملين متفائلين، وأضاف أن ارتداد الذهب يفتقر إلى الزخم، ومن غير المرجح أن يسجل المعدن مستويات قياسية جديدة دون محفز جيوسياسي كبير.

وبدأت إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة مفاوضات عالية المخاطر عبر وساطة عُمانية لمحاولة تجاوز الخلافات الحادة بشأن برنامج طهران النووي.

ارتفاع الفضة

وعادت الفضة للارتفاع بنسبة 7.8% إلى 76.6 دولارا دولارا للأوقية، بعد أن هبطت سابقا دون مستوى 65 دولارا، لكن المعدن لا يزال متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي كبير يفوق 10% بسبب التقلبات الحادة في السوق.

وقال وايكوف "ما نراه في سوق الفضة هو مضاربات ضخمة على مستوى الشراء"، مضيفا أنه بعد سنوات من دورة ازدهار يبدو أن الذهب والفضة يدخلان الآن مرحلة ركود نمطي للسلع الأولية.

وارتفع سعر معدن البلاتين في المعاملات الفورية 3.2% إلى 2052 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 4.9% إلى 1695.18 دولارا، وذلك بعدما انخفض كلاهما خلال الأسبوع.