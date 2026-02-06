صعود جديد للذهب بدعم ضعف الدولار ومخاوف جيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 4% لتلامس مستوى 4963.77 دولار للأوقية مع زيادة عمليات الشراء عند مستويات الانخفاض وتراجع الدولار.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، سجلت أوقية الذهب في السوق الفوري حوالي 4953 دولارا، مرتفعة بنسبة 3.6% تقريبا، واستعاد الذهب خسائر تكبدها خلال جلسة آسيوية متقلبة أعقبت هبوطا بنسبة 3.9% أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لتسليم أبريل بنحو 2%% إلى 4987.9 دولارا للأونصة بدعم ضعف مؤشر الدولار حيث تراجع 0.3%، والذي يعد عامل جذب للمشترين الأجانب.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى "كيتكو ميتالز": يشهد سوق الذهب عمليات شراء عند الانخفاض من متعاملين متفائلين.

وبدأت إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة مفاوضات عالية المخاطر عبر وساطة عُمانية لمحاولة تجاوز الخلافات الحادة بشأن برنامج طهران النووي.

وقال وايكوف إن ارتداد الذهب يفتقر إلى الزخم، ومن غير المرجح أن يسجل المعدن مستويات قياسية جديدة دون محفز جيوسياسي كبير.

ارتفاع الفضة

وعادت الفضة للارتفاع بنسبة 7.8% إلى 76.6 دولارا دولارا للأوقية، بعد أن هبطت سابقا دون مستوى 65 دولارا، لكن المعدن لا يزال متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي كبير يفوق 10% بسبب التقلبات الحادة في السوق.

وقال وايكوف: "ما نراه في الفضة هو مضاربات ضخمة على جانب الشراء"، مضيفا أنه بعد سنوات من دورة ازدهار، يبدو أن الذهب والفضة يدخلان الآن مرحلة ركود نمطية للسلع الأولية.

وتشهد الأسواق حاليا مزيدا من التقلبات في المعادن الثمينة مع استمرار القلق بشأن التوترات الجيوسياسية، وضعف الزخم في التعافي، ما يجعل أداء الذهب والفضة مرتبطا بتحركات الدولار، والبيانات الاقتصادية العالمية، والضغوط على أسواق الأسهم.