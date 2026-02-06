بسبب الصقيع.. غازبروم تضخ إمدادات غاز قياسية للسوق الروسية

قالت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، إنها سجلت رقما قياسيا جديدا في إمدادات الغاز للمستهلكين في روسيا لليوم الرابع على التوالي خلال الشهر الجاري لمواجهة الصقيع.

وأوضحت الشركة، في بيان صارد عنها نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء، أنه مع اشتداد برودة الطقس "تم تزويد المستهلكين الروس بكميات قياسية من خلال نظام إمداد الغاز الموحد"، مشيرة إلى أن الإمدادت بلغت 1835 مليون مر مكعب من الغاز في 4 فبرير/شباط الجاري.

وشددت الشركة على "ثقتها في قدرات نظام نقل إمدادات الغاز، خاصة مع تشغيل مخازن للغاز تحت الأرض".

موجة الصقيع ترفع الاستهلاك

وكان عملاق الغاز الروسي أعلن عن رقم قياسي لإمدادت الغاز خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ بلغت 51.275 مليار متر مكعب من الغاز.

في السياق ذاته، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن رئيس شركة غازبروم سيرغي غوستوف قوله إن الشركة "تقدم خدماتها لأكثر من 33 مليون مشترك، بالإضافة إلى أكثر من 380 ألف مؤسسة وموقع للبنية التحتية الاجتماعية".

وأضاف غوستوف أن فرق الطوارئ في الشركة تعمل بشكل يومي، بالتعاون مع السلطات المحلية، لمواجهة موجة الصقيع التي ضربت وسط البلاد، وسيبيريا وشمال القوقاز.

وأفادت وكالة إنترفاكس بأن الشتاء الأقل برودة الذي كان في العام الماضي أدى إلى تراجع الاستهلاك من غاز التدفئة، ما أسهم في ارتفاع مستوى الاحتياطيات من الغاز.