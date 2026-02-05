تركيا توقع مع شيفرون اتفاقا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عالميا

وقعت شركة البترول التركية وشركة شيفرون الأمريكية للطاقة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإجراء عمليات استكشاف وإنتاج في حقول نفط وغاز طبيعي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية نقلته وكالة الأناضول، وقع المدير العام لشركة البترول التركية جيم أردام، ورئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في شيفرون فرانك ماونت مذكرة تفاهم في مدينة إسطنبول.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أنه بينما تواصل بلاده جهودها لزيادة الإنتاج في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد والبحر الأسود، تدرس أيضا الفرص المتاحة خارج تركيا.

ولفت أرسلان إلى أن أنقرة تستكشف مشاريع جديدة من خلال شراكات في مناطق جغرافية مختلفة.

أنشطة مشتركة

وأوضح الوزير التركي أن شركة البترول التركية ستنفذ أنشطة تنقيب وإنتاج مشتركة بموجب اتفاقية التعاون المبرمة مع شيفرون، مضيفا "توصلنا هذا الشهر إلى اتفاق مع شركتين دوليتين، وسنعلن عنه للرأي العام" من دون تحديد تاريخ.

وقال وزير الطاقة التركي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مراسم التوقيع، إن التعاون مع شيفرون قد يساعد شركة البترول التركية على إنتاج مليون برميل من النفط يوميا.

وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الاتفاقية هي أحدث مثال على تعزيز التعاون بين شركات الطاقة التركية والأمريكية، في إطار سعي تركيا لتقليل اعتمادها على استيراد النفط والغاز الطبيعي.

ووقعت شركة البترول التركية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "إسو" التابعة لشركة إكسون موبيل الأمريكية لإجراء عمليات استكشاف الطاقة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.